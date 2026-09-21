Bitcoin 85 bin doları aştı - Son Dakika
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Bitcoin 85 bin doları aştı

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Bitcoin 85 bin doları aştı
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Bitcoin, yeni haftaya yükselişle başlayarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşe eşlik eden alımlar, kripto piyasasının geneline yayıldı. Fiyatın hızla yükselmesi, düşüş bekleyen yatırımcıları da hazırlıksız yakaladı.

Güne 82 bin dolar civarında devam eden Bitcoin, Avrupa işlemleri sırasında yükselişini hızlandırarak 85 bin doları aştı. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 84 bin 627 dolardan işlem görüyor.

Altcoinlerde de güçlü artışlar görüldü. Ethereum gün içinde 2 bin 700 doların üzerine çıkarken Solana 115 dolara yükseldi. Monero, Avalanche, NEAR ve SUI'nin de aralarında bulunduğu kripto paralarda çift haneli kazançlar kaydedildi.

BİR SAATTE 300 MİLYON DOLAR TASFİYE

Yükseliş sırasında özellikle fiyat düşüşüne yönelik açılan kaldıraçlı pozisyonlar kapandı. CoinGlass verilerine göre, bir saatlik dönemde tasfiye edilen yaklaşık 313 milyon dolarlık pozisyonun 300 milyon dolardan fazlasını açığa satış işlemleri oluşturdu. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı ise 710 milyon doları aştı.

Açığa satış yapanların zararları büyüdüğünde borsalar bu pozisyonları zorunlu olarak kapatıyor. Pozisyonları kapatmak için yapılan alımlar da yükselişi hızlandırabiliyor.

Kripto paralardaki hareket, küresel piyasalarda risk iştahının arttığı bir güne denk geldi. Brent petrol üst üste dördüncü seansta gerilerken S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yükseldi. ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar, petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletti.

BİTCOİN ETF'LERİNDE GÖZLER YENİ HAFTADA

Fiyattaki yükselişin ardından spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep de izlenecek. Geçen hafta dalgalı seyreden fon akışları, cuma günkü girişlerin katkısıyla haftayı sınırlı bir net girişle tamamladı. Ethereum fonlarında ise dört haftalık giriş serisi sona erdi.

Yeni haftada petrol fiyatlarının seyri ve diplomatik gelişmeler yatırımcıların odağında kalacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çarşamba günü Washington'da yapması beklenen görüşme, piyasaların takip edeceği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin 85 bin doları aştı - Son Dakika
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