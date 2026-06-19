Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı

Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı
19.06.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin Blockchain ağında 0,01 BTC altındaki mikro işlemler günlük işlem sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. CryptoQuant'a göre protokol kaynaklı bu işlem dalgası ağ etkinliğini fiyat düşüşüne rağmen son bir buçuk yılın zirvesine taşıdı.

Araştırma şirketi CryptoQuant, fiyatlardaki düşüşe rağmen Bitcoin ağının son bir buçuk yılın en yoğun dönemini yaşadığını bildirdi. Şirkete göre 0,01 BTC altındaki işlemlerin günlük işlemler içindeki payı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bu oran 2023'te yaklaşık yüzde 44 olarak ölçülmüştü.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, mikro işlemlerdeki artışı veriyi harcanabilir çıktı oluşturmadan Bitcoin blok zincirine yazmaya olanak tanıyan OP_RETURN komutunun yaygınlaşmasına bağladı. Komutun kullanımı bu yıl rekora yakın düzeylere çıktı. Artışın başını Runes, Ordinals, BRC-20 işlemleri ve veri zaman damgalama hizmetleri çekiyor. Moreno, "İşlem artışı neredeyse tamamen en düşük değerli işlemlerde yoğunlaşıyor." ifadesini kullandı.

Moreno'ya göre bu durum, işlem hacminin yüksek ama transfer edilen Bitcoin miktarının görece düşük kaldığı protokol kaynaklı etkinliği yansıtıyor. Söz konusu protokoller, bazıları yayım sırasındaki fiyatla yaklaşık 0,34 dolara denk gelen 546 satoshi düzeyinde çok sayıda küçük işlem üretiyor.

ONAY BEKLEYEN İŞLEMLER 128 BİNE ÇIKTI

Mikro işlem dalgası, ağda onay bekleyen işlemlerin biriktiği bellek havuzundaki (mempool) işlem sayısını Şubat 2025 sonundan bu yana en yüksek düzeye, 128 bine taşıdı. Moreno, yoğunluğun düşük ücretli işlemlerde toplandığını ve Eylül 2023 ile Kasım 2024 zirvelerinin hâlâ belirgin altında kaldığını kaydetti. Finansal olmayan ağ etkinliği genişlemeyi sürdürürse blok alanı için rekabetin artabileceğini ve zamana duyarlı ekonomik işlemlerde ücretlerin yükselebileceğini sözlerine ekledi.

AĞ ETKİNLİĞİ ZİRVESİNE YÜZDE 7 KALA

CryptoQuant'ın Bitcoin Ağ Etkinliği Endeksi ocaktan bu yana istikrarlı biçimde yükseldi ve 2024 sonundan bu yana en güçlü seviyeye çıktı. Endeks, mart sonunda 2024 ortasından bu yana ilk kez uzun vadeli trendinin üzerine geçti ve haftalardır bu bandın üzerinde kaldı. Moreno, Bitcoin fiyatları gerilemeyi sürdürse de ağ etkinliğinin Eylül 2024'teki tüm zamanların zirvesinin yalnızca yaklaşık yüzde 7 altında bulunduğunu söyledi.

Endeksteki yükselişi yüksek değerli transferler yerine işlem sayısındaki artış besliyor. Günlük toplam Bitcoin işlemleri bu yıl 800 binin üzerine çıkarak 2023-2025 boğa döngüsünün zirvelerine yaklaştı. Bu rakam 2025'te görülen en düşük seviyelerin iki katını aştı. Blok başına ortalama işlem sayısının haftalardır rekora yakın seyretmesi, Moreno'ya göre artışın geçici olmaktan çıkıp yapısal hale geldiğine işaret ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:50
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Vedat’ın ardından bir golcü daha
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:09:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin ağ etkinliği son bir buçuk yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.