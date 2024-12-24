Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor

Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, Aralık zirvesinden sert bir düşüşle 92.500 doların altını gördü. Kasım sonundan beri en düşük seviyeye ulaşan Bitcoin için Noel Baba rallisi beklentileri azalıyor olsa da bazı yatırımcılar için umutlar devam ediyor. Yıl sonu geleneği olan bu ralli, yatırımcıların umutlarını büyük oranda azaltmış durumda.

24.12.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, Aralık ayının zirvesinden bu hafta yüzde 14,5 oranında düşüşle 92.500 doların altına indi. Kasım sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyelerle, yıl sonu geleneği Noel Baba rallisi için umutlar azaldı. Kripto piyasalarının bu performansı, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Kripto Piyasalarında Noel Dönemi Durgunluğu: Ralli Beklentileri Henüz Karşılanmadı

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, bu hafta sert bir düşüş yaşayarak yatırımcıların Noel Baba rallisi umutlarını zayıflattı. Bitcoin, son dört haftanın en düşük seviyesini görerek 92.442 dolara kadar geriledi. 17 Aralık'ta kırdığı 108.000 dolarlık rekordan sonra keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin, 24 Aralık itibarıyla 94.000 dolar seviyelerine kadar indi ve haftalık bazda yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde genellikle yükseliş trendine giren kripto para piyasaları, bu yılın Aralık ayında beklenen performansı sergileyemedi. Kripto para uzmanı Mister Crypto'nun analizlerine göre özellikle 2016 ve 2020 yıllarında Noel ile Yılbaşı arasındaki dönemde dikkat çekici yükselişler gözlemlendi.

CoinGecko'nun verilerine göre 2014'ten 2023'e kadar olan süreçte Noel sonrasında on kez ralli yaşandı. Bu rallilerde piyasa değeri yüzde 0,7 ile yüzde 11,8 arasında artış kaydetti. Ancak 2021 yılında bu gelenek bozuldu ve Bitcoin, 69.000 dolarlık zirve seviyesinden yüzde 26 düşüş yaşadıktan sonra 2022 boyunca değer kaybetmeye devam etti.

Piyasa uzmanları, yaklaşan 27 Aralık tarihinde Bitcoin ve Ether için toplam değeri 18 milyar doları bulan opsiyon sözleşmelerinin vade sonunun geleceğine dikkat çekiyor. Bu durumun piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor. Öte yandan, Bitcoin'in sosyal duyarlılık göstergesinin 22 Aralık'ta yılın en düşük seviyesine inmesi, olası bir toparlanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki bu gelişmeler, kripto para birimlerinin dört yıllık döngüsel modelinin test edileceği 2025 yılı öncesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kripto Para, Noel Baba, Bitcoin, Aralık, Noel, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 10:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.