Bitcoin cephesinde Noel Baba rallisi umutları hala sürüyor

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Bitcoin, Aralık ayının zirvesinden bu hafta yüzde 14,5 oranında düşüşle 92.500 doların altına indi. Kasım sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyelerle, yıl sonu geleneği Noel Baba rallisi için umutlar azaldı. Kripto piyasalarının bu performansı, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Kripto Piyasalarında Noel Dönemi Durgunluğu: Ralli Beklentileri Henüz Karşılanmadı

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, bu hafta sert bir düşüş yaşayarak yatırımcıların Noel Baba rallisi umutlarını zayıflattı. Bitcoin, son dört haftanın en düşük seviyesini görerek 92.442 dolara kadar geriledi. 17 Aralık'ta kırdığı 108.000 dolarlık rekordan sonra keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin, 24 Aralık itibarıyla 94.000 dolar seviyelerine kadar indi ve haftalık bazda yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde genellikle yükseliş trendine giren kripto para piyasaları, bu yılın Aralık ayında beklenen performansı sergileyemedi. Kripto para uzmanı Mister Crypto'nun analizlerine göre özellikle 2016 ve 2020 yıllarında Noel ile Yılbaşı arasındaki dönemde dikkat çekici yükselişler gözlemlendi.

CoinGecko'nun verilerine göre 2014'ten 2023'e kadar olan süreçte Noel sonrasında on kez ralli yaşandı. Bu rallilerde piyasa değeri yüzde 0,7 ile yüzde 11,8 arasında artış kaydetti. Ancak 2021 yılında bu gelenek bozuldu ve Bitcoin, 69.000 dolarlık zirve seviyesinden yüzde 26 düşüş yaşadıktan sonra 2022 boyunca değer kaybetmeye devam etti.

Piyasa uzmanları, yaklaşan 27 Aralık tarihinde Bitcoin ve Ether için toplam değeri 18 milyar doları bulan opsiyon sözleşmelerinin vade sonunun geleceğine dikkat çekiyor. Bu durumun piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor. Öte yandan, Bitcoin'in sosyal duyarlılık göstergesinin 22 Aralık'ta yılın en düşük seviyesine inmesi, olası bir toparlanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki bu gelişmeler, kripto para birimlerinin dört yıllık döngüsel modelinin test edileceği 2025 yılı öncesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.