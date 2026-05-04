Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi

Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi
04.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy, salı günü açıklanacak ilk çeyrek bilançosu öncesinde kripto alımlarına ara verdiğini duyurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, sosyal medya hesabından "Bu hafta alım yok." mesajını paylaştı.

Strategy en son 20-26 Nisan arasında 255 milyon dolar karşılığında 3.273 Bitcoin satın almıştı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 818.334 adede ulaştı. Ortalama alım maliyeti birim başına 77.906 dolar, toplam maliyet tabanı ise 75.537 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin yayım sırasında 78.787 dolar civarında işlem görüyor.

Strategy'nin nisan ayındaki alımları ve ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen girişler, Bitcoin fiyatının ay boyunca yüzde 12 yükselmesine katkı sağlamıştı.

WALL STREET ÇEYREKLİK ZARAR BEKLİYOR

Wall Street analistleri salı günkü bilanço raporunda hisse başına 18,98 dolar zarar beklentisi taşıyor. Zarar, büyük ölçüde şirketin Bitcoin'i piyasa değeriyle muhasebeleştirmesinden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına zarar 16,49 dolar olmuştu.

STRC TEMETTÜSÜ TARTIŞMA YARATIYOR

Şirketin süresiz imtiyazlı menkul kıymeti STRC'nin yüzde 11,5'lik temettü getirisi bazı piyasa gözlemcilerinde endişe yaratıyor. Strategy'yi daha önce "Ponzi şeması" olarak nitelendiren Euro Pacific Asset Management baş ekonomisti Peter Schiff, bu iddiasını yineledi. Schiff, "Bitcoin'in yılda yüzde 11,5'ten fazla yükseleceğine bahse girmek STRC'nin Ponzi benzeri yapısını değiştirmiyor." dedi.

Bir piyasa analisti de mevcut nakit rezervlerinin iki yıllık STRC temettüsünü karşılamaya yetmediğini, bunun şirketin adi hisse senedi satışını sürdürmesini zorunlu kılacağını ve Bitcoin beklentilerin altında kalırsa yatırımcı riskini artıracağını belirtti. Analist, MSTR hissesini artan kaldıraç ve belirsiz katalizörler nedeniyle "tut" olarak değerlendirdi.

Öte yandan analist konsensüsü MSTR hissesi için "güçlü al" yönünde seyrediyor. Saylor çarşamba günü Miami'deki Consensus konferansında konuşma yapacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:33:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.