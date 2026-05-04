Bitcoin devi Strategy BTC alımlarına ara verdi

Strategy en son 20-26 Nisan arasında 255 milyon dolar karşılığında 3.273 Bitcoin satın almıştı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 818.334 adede ulaştı. Ortalama alım maliyeti birim başına 77.906 dolar, toplam maliyet tabanı ise 75.537 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin yayım sırasında 78.787 dolar civarında işlem görüyor.

Strategy'nin nisan ayındaki alımları ve ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen girişler, Bitcoin fiyatının ay boyunca yüzde 12 yükselmesine katkı sağlamıştı.

WALL STREET ÇEYREKLİK ZARAR BEKLİYOR

Wall Street analistleri salı günkü bilanço raporunda hisse başına 18,98 dolar zarar beklentisi taşıyor. Zarar, büyük ölçüde şirketin Bitcoin'i piyasa değeriyle muhasebeleştirmesinden kaynaklanıyor. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına zarar 16,49 dolar olmuştu.

STRC TEMETTÜSÜ TARTIŞMA YARATIYOR

Şirketin süresiz imtiyazlı menkul kıymeti STRC'nin yüzde 11,5'lik temettü getirisi bazı piyasa gözlemcilerinde endişe yaratıyor. Strategy'yi daha önce "Ponzi şeması" olarak nitelendiren Euro Pacific Asset Management baş ekonomisti Peter Schiff, bu iddiasını yineledi. Schiff, "Bitcoin'in yılda yüzde 11,5'ten fazla yükseleceğine bahse girmek STRC'nin Ponzi benzeri yapısını değiştirmiyor." dedi.

Bir piyasa analisti de mevcut nakit rezervlerinin iki yıllık STRC temettüsünü karşılamaya yetmediğini, bunun şirketin adi hisse senedi satışını sürdürmesini zorunlu kılacağını ve Bitcoin beklentilerin altında kalırsa yatırımcı riskini artıracağını belirtti. Analist, MSTR hissesini artan kaldıraç ve belirsiz katalizörler nedeniyle "tut" olarak değerlendirdi.

Öte yandan analist konsensüsü MSTR hissesi için "güçlü al" yönünde seyrediyor. Saylor çarşamba günü Miami'deki Consensus konferansında konuşma yapacak.