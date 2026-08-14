Bitcoin devlerinin zararı büyüyor - Son Dakika
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Bitcoin devlerinin zararı büyüyor

Bitcoin devlerinin zararı büyüyor
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Halka açık en büyük iki Bitcoin hazine şirketi Strategy ve Metaplanet'in kâğıt üzerindeki toplam zararı yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Değerlendirmelere göre bu tablo, tek bir kripto paraya yoğunlaşmanın taşıdığı riski gözler önüne seriyor. Söz konusu zararlar ise henüz gerçekleşmedi.

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, haziran sonu itibarıyla elindeki 43 bin Bitcoin'de yaklaşık 1,5 milyar dolar kâğıt üzerinde zarar taşıdığını açıkladı. Halka açık en büyük Bitcoin hazine şirketi Strategy ise geçen ay 8,2 milyar dolarlık benzer bir zarar bildirmişti. Satış gerçekleşmediği için bu tutarlar güncel fiyata göre hesaplanan değer kaybını gösteriyor ve gerçekleşmiş zarar niteliği taşımıyor.

Bu rakamlar, kurumsal Bitcoin hazine modelindeki finansman riskini ve riskin tek bir kripto parada yoğunlaşmasını öne çıkarıyor. Değerlendirmelere göre birçok hazine şirketinin Bitcoin alımlarını borçla finanse etmesi, şirketlerin borç yükünü ve finansman riskini artırıyor. Bitcoin'in kendi başına faiz ya da nakit akışı üretmemesi de bu endişeyi derinleştiriyor. Zararın boyutunu anlatmak için yapılan bir karşılaştırmaya göre, iki şirketin toplam kağıt zararı bağımsız bir kripto varlığın piyasa değeri olsaydı büyüklük sıralamasında 11. sırada yer alırdı. Bu da onu Dogecoin'in hemen ardına yerleştirirdi.

BİTCOİN 62-66 BİN DOLAR ARASINDA SIKIŞTI

Piyasa şimdilik bu dinamiklerden endişe duymuş görünmüyor. Bitcoin, haftalardır olduğu gibi 62 bin ile 66 bin dolar arasında işlem görüyor ve bugünkü fiyat büyük ölçüde 64 bin doların altında seyrediyor. Bazı analistler ise düşüş piyasasının sona ermiş olabileceğini savunuyor. FxPro baş analisti Alex Kuptsikevich, mevcut fiyat aralığının bir önceki yükseliş döngüsünün zirvesine denk geldiğine dikkat çekti. Kuptsikevich, 2021 yükseliş döneminin tepe noktalarının bu seviyelere yakın olduğunu ve Bitcoin 200 haftalık ortalamasına yaklaşırken düşüş ivmesinin zayıfladığını belirtti.

HİSSELER REKOR KIRARKEN BİTCOİN GERİDE KALDI

Bitcoin, hisse senedi piyasalarından belirgin biçimde ayrıştı. S&P 500 endeksi geçen ekimden bu yana rekor seviyelere yükselirken Bitcoin 60 bin dolar dolayında dalgalı bir seyir izledi. Diğer yandan çoğu analist, borsalar yükselişini durdurup geri döndüğünde sermayenin Bitcoin'e kayacağını bekliyor.

Ancak Bitcoin son on iki ayda bu beklentiyi karşılayamadı. Hisseler yükselirken kripto para 126 bin dolarlık zirvesinden geriledi. Bazı analistler ise yön arayışında ağustostaki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na ve ekonomik verilere odaklandı.

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