Bitcoin'in (BTC) kripto para piyasasındaki payını gösteren dominans oranı yüzde 58,7'ye geriledi. Oran 12 Kasım'da yüzde 60,6 ile yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Bir ay önce yüzde 60 seviyesinde bulunan oran bir hafta önce yüzde 59,2'deydi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yaklaşık 2,06 trilyon dolara geriledi.

ALTCOİN SEZONU ENDEKSİ 58 PUANDA

Bitcoin'in payındaki düşüş geleneksel olarak altcoin sezonunun habercisi sayılıyor. Bu kez tablo farklı görünüyor. Altcoinlerin Bitcoin'e göre performansını ölçen altcoin sezonu endeksi 100 üzerinden 58 puanda bulunuyor.

Endeksin altcoin sezonuna işaret etmesi için en büyük kripto paraların yüzde 75'inin son üç ayda Bitcoin'den iyi performans göstermesi gerekiyor. Endeks bu yılın zirvesini 27 Eylül'de 64 puanla görmüştü.

STABLECOİNLERİN PAYI YÜZDE 11'İ AŞTI

Öte yandan fiyatlar düşerken piyasadaki payı artanlar dolara sabitli stablecoinler oldu. Tether'in stablecoini USDT'nin toplam piyasa değeri içindeki payı yüzde 8,4 seviyesinde bulunuyor. USDT ve USDC birlikte piyasanın yaklaşık yüzde 11,8'ini oluşturuyor.

Fiyatı dolara sabitlenen stablecoinlerin payı piyasalar düştüğünde kendiliğinden artıyor. Yatırımcıların oynak varlıkları satıp stablecoinlerde beklemesi de bu payı büyütüyor.

Stablecoin dışındaki altcoinler bu dönemde belirgin kayıplar yaşarken Bitcoin görece daha dayanıklı kaldı. Bu tablo kripto yatırımcılarının en büyük varlığı ve nakde yakın tokenları tercih ederek savunmaya geçtiğine işaret ediyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,9 değer kazanan Bitcoin 60 bin 500 dolardan işlem görüyor.