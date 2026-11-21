Bitcoin (BTC) cuma akşamı art arda 60 bin, 59 bin ve 58 bin doların altına indi, bu sabah ise 56 bin doların da altını gördü. Böylece ayı piyasasının bu yaz dip yaptığı yönündeki görüşler de boşa çıktı.

Düşüş, ABD borsalarındaki satışla hız kazandı ve yatırımcılar riskli varlıklardan nakde yöneldi. Bitcoin'in ağustos-eylül döneminde 87 bin dolara uzanan yükselişi de tamamen silindi.

TASFİYE DALGASI 265 BİN YATIRIMCIYI VURDU

Fiyattaki düşüş kaldıraçlı işlemlerde de büyük kayıplara yol açtı. Kripto piyasasında cuma günü 24 saat içinde 1,57 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi, bunun 1,43 milyar doları yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlardan geldi.

Pozisyonu zorla kapatılan yatırımcı sayısı 265 bini aştı. Bitcoin pozisyonlarındaki tasfiye 554 milyon doları bulurken bunun yüzde 91,3'ü yükseliş yönlü pozisyonlardan oluştu.

SAKLANACAK YER NAKİT VE ABD TAHVİLİ

Alım satım şirketi STS Digital'in CEO'su Maxime Seiler, piyasada yapay zeka ve teknoloji hisselerinin öncülük ettiği tek yönlü bir riskten kaçış yaşandığını söyledi. Seiler, "Saklanacak yer nakit" diyerek yaklaşık yüzde 4,7 getirili iki yıllık ABD tahvillerini ve İsviçre frangını işaret etti.

Delphi Digital'in piyasa stratejisti Scott Freeman ise yaşananı bir likidite sorunu olarak tanımladı ve büyüme göstergeleri zayıflarken finansal koşulların sıkılaştığını söyledi. Freeman, hisse senetlerinde ve kriptoda düşük ağırlıkta kaldıklarını ve son gelişmelerin bunu değiştirmediğini belirtti.

Kripto paranın son bir aydaki kaybı yüzde 30'u aştı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 7 değer kaybeden Bitcoin 57 bin 600 dolardan işlem görüyor.