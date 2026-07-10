Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi BTC, İran kaynaklı jeopolitik endişelerin hafiflemesiyle diğer büyük kripto paralarla birlikte toparlanarak yaklaşık 64.250 dolara yükseldi. Bu hareket, ham petrol fiyatlarının son zirvelerinden geri çekilmesinin ve ABD tahvil getirilerinin düşmesinin ardından geldi. Söz konusu koşullar genellikle yatırımcıları yeniden daha riskli varlıklara yönlendiriyor.

Toparlanmaya rağmen yatırımcı güveni kırılgan kaldı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bir hafta önceki 19 seviyesinden yalnızca hafif iyileşerek 22 puanla aşırı korku bölgesinde kaldı. Bu okuma, fiyatlar istikrar kazansa bile yatırımcıların temkini elden bırakmadığını gösteriyor.

BİTCOİN 64 BİN DOLAR DİRENCİNİ TEST EDİYOR

Makro arka planın ötesinde Bitcoin'in son fiyat hareketi teknik toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Dört saatlik grafikte Bitcoin, 62.077 dolar dolayındaki yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesini geri aldı ve yaklaşık 63.235 dolardaki yüzde 78,6 düzeltme seviyesinde direnci test ediyor. Fiyat ayrıca temmuz başındaki toparlanmanın ardından oluşan yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Göreli Güç Endeksi nötr kabul edilen 50 seviyesinin üzerine çıkarak 55 civarına yükselirken MACD histogramı pozitife döndü ve MACD çizgileri yukarı yönlü kesişime yaklaştı. Bu göstergeler alım baskısının güçlendiğine işaret etse de kalıcı bir yukarı kırılımın teyidi henüz gelmedi.

Mevcut direnç bölgesinin aşılması, 64.700 dolar dolayındaki son tepeyi yeniden gündeme getirebilir. Aşağı yönde ise alıcılar ivme kaybederse 62.100 dolar bölgesi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Piyasa genelinde Ethereum son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,1 yükselerek 2 bin doların hemen altında işlem gördü, Solana yaklaşık yüzde 1,5 artışla 78 dolar civarına çıktı ve XRP, büyük kripto paralar Bitcoin'in toparlanmasını izlerken 1 doların üzerinde tutundu.

İRAN ENDİŞESİ HAFİFLEYİNCE PETROL GERİLEDİ

Kripto fiyatlarındaki iyileşme, genel finans piyasalarındaki değişimle aynı döneme denk geldi. İran çatışmasının küresel arzı aksatabileceği endişesiyle daha önce yükselen petrol fiyatları, tırmanma korkularının hafiflemesiyle geri çekildi. Aynı dönemde ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü.

Düşen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini azaltırken gerileyen tahvil getirileri sabit getirili yatırımları görece daha az cazip kılıyor. Bu koşullarda yatırımcılar genellikle kripto paralar dahil daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yöneliyor.

Bitcoin'in son yedi günde yüzde 2,4 kazanması, mevcut yükselişin tek seanslık bir sıçrama değil kademeli bir toparlanma olduğuna işaret ediyor. Yine de süregelen aşırı korku okuması, birçok piyasa katılımcısının kesin bir alım eğilimine geçmeden önce daha güçlü bir teyit beklediğini gösteriyor. Sektörde ayrıca kurumsal dijital varlık saklama şirketi BitGo, uzun vadeli kripto altyapısına odaklanan yeni bir araç setini sessizce devreye aldı. Bu adım güncel fiyatları etkilemese de kısa vadeli piyasa duyarlılığı temkinli kalırken blok zinciri hizmetlerine kurumsal yatırımın sürdüğünü ortaya koyuyor.