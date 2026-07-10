Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu

Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu
10.07.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün risk iştahını artırmasıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 kazanarak 64 bin doların üzerine çıktı. Kripto piyasasındaki aşırı korku ise sürüyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para birimi BTC, İran kaynaklı jeopolitik endişelerin hafiflemesiyle diğer büyük kripto paralarla birlikte toparlanarak yaklaşık 64.250 dolara yükseldi. Bu hareket, ham petrol fiyatlarının son zirvelerinden geri çekilmesinin ve ABD tahvil getirilerinin düşmesinin ardından geldi. Söz konusu koşullar genellikle yatırımcıları yeniden daha riskli varlıklara yönlendiriyor.

Toparlanmaya rağmen yatırımcı güveni kırılgan kaldı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bir hafta önceki 19 seviyesinden yalnızca hafif iyileşerek 22 puanla aşırı korku bölgesinde kaldı. Bu okuma, fiyatlar istikrar kazansa bile yatırımcıların temkini elden bırakmadığını gösteriyor.

BİTCOİN 64 BİN DOLAR DİRENCİNİ TEST EDİYOR

Makro arka planın ötesinde Bitcoin'in son fiyat hareketi teknik toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Dört saatlik grafikte Bitcoin, 62.077 dolar dolayındaki yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesini geri aldı ve yaklaşık 63.235 dolardaki yüzde 78,6 düzeltme seviyesinde direnci test ediyor. Fiyat ayrıca temmuz başındaki toparlanmanın ardından oluşan yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Göreli Güç Endeksi nötr kabul edilen 50 seviyesinin üzerine çıkarak 55 civarına yükselirken MACD histogramı pozitife döndü ve MACD çizgileri yukarı yönlü kesişime yaklaştı. Bu göstergeler alım baskısının güçlendiğine işaret etse de kalıcı bir yukarı kırılımın teyidi henüz gelmedi.

Mevcut direnç bölgesinin aşılması, 64.700 dolar dolayındaki son tepeyi yeniden gündeme getirebilir. Aşağı yönde ise alıcılar ivme kaybederse 62.100 dolar bölgesi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Piyasa genelinde Ethereum son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,1 yükselerek 2 bin doların hemen altında işlem gördü, Solana yaklaşık yüzde 1,5 artışla 78 dolar civarına çıktı ve XRP, büyük kripto paralar Bitcoin'in toparlanmasını izlerken 1 doların üzerinde tutundu.

İRAN ENDİŞESİ HAFİFLEYİNCE PETROL GERİLEDİ

Kripto fiyatlarındaki iyileşme, genel finans piyasalarındaki değişimle aynı döneme denk geldi. İran çatışmasının küresel arzı aksatabileceği endişesiyle daha önce yükselen petrol fiyatları, tırmanma korkularının hafiflemesiyle geri çekildi. Aynı dönemde ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü.

Düşen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini azaltırken gerileyen tahvil getirileri sabit getirili yatırımları görece daha az cazip kılıyor. Bu koşullarda yatırımcılar genellikle kripto paralar dahil daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yöneliyor.

Bitcoin'in son yedi günde yüzde 2,4 kazanması, mevcut yükselişin tek seanslık bir sıçrama değil kademeli bir toparlanma olduğuna işaret ediyor. Yine de süregelen aşırı korku okuması, birçok piyasa katılımcısının kesin bir alım eğilimine geçmeden önce daha güçlü bir teyit beklediğini gösteriyor. Sektörde ayrıca kurumsal dijital varlık saklama şirketi BitGo, uzun vadeli kripto altyapısına odaklanan yeni bir araç setini sessizce devreye aldı. Bu adım güncel fiyatları etkilemese de kısa vadeli piyasa duyarlılığı temkinli kalırken blok zinciri hizmetlerine kurumsal yatırımın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Berke Özer’in ardından bir Türk yıldız daha Lille’de Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:02:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin fiyatının yükselişinin nedeni belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.