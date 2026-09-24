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Bitcoin gerilerken fonlara para girişi sürdü

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Bitcoin gerilerken fonlara para girişi sürdü
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Bitcoin'deki geri çekilmeye rağmen ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişi kesilmedi. Fonlar, 23 Eylül'ü yaklaşık 347 milyon dolarlık net girişle tamamlayarak art arda beşinci işlem gününde de yatırım çekti.

Hafta başında 87 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Yayım sırasında yaklaşık 83 bin 100 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kaybı yüzde 3 dolayında olan kripto para, haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 9 yükselişini koruyor.

Fonlarda son açıklanan günlük bilanço pozitif kalsa da girişlerin büyüklüğü azaldı. Verilere göre 22 Eylül'de 714,75 milyon dolar olan net giriş, 23 Eylül'de 346,98 milyon dolara indi. Böylece günlük tutar bir önceki seansın yarısından daha düşük gerçekleşti.

GİRİŞLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İKİ FONDA TOPLANDI

BlackRock'ın IBIT fonu, 166,29 milyon dolarla günlük girişlerde ilk sırayı aldı. Fidelity'nin FBTC fonuna ise 143,24 milyon dolar girdi. İki fon, günün toplam net girişinin yaklaşık yüzde 89'unu oluşturdu.

Morgan Stanley'nin MSBT fonu 32,41 milyon dolar, ARK ve 21Shares'in ARKB fonu da 5,04 milyon dolar net giriş kaydetti.

BEŞ GÜNDE 2,65 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Son giriş serisi 17 Eylül'de başladı. O gün yaklaşık 159,5 milyon dolar çeken Bitcoin fonlarına, 18 Eylül'de 433 milyon dolar daha girdi. 21 Eylül'deki 998,95 milyon dolarlık giriş ise serinin en güçlü gününü oluşturdu.

Son iki seansın da eklenmesiyle beş işlem günündeki toplam net giriş yaklaşık 2,65 milyar dolara ulaştı. Fonlara para girişi sürmesine karşın Bitcoin'in 87 bin dolar üzerindeki seviyeleri koruyamaması, bu talebin fiyatı tek başına yukarıda tutmaya yetmediğini gösterdi.

Aynı işlem gününde Ethereum fonları da yatırım çekti. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerine 23 Eylül'de 105 milyon dolar net giriş oldu. BlackRock'ın ETHA fonu, 50,8 milyon dolarla bu tutarın yaklaşık yarısını karşıladı.

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