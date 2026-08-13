Bitcoin grafiğinde yeni sinyal: Analist temkinli - Son Dakika
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Bitcoin grafiğinde yeni sinyal: Analist temkinli

Bitcoin grafiğinde yeni sinyal: Analist temkinli
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Bitcoin'deki düşüş eğilimi sürerken bir zincir üstü gösterge yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğine işaret ediyor. Bir zincir üstü veri şirketi, Bitcoin grafiğinde mevcut döngüde ikinci kez erken yükseliş sinyali oluştuğunu bildirdi. Ancak şirket, bu sinyalin dibin geride kaldığını tek başına doğrulamadığı uyarısında bulundu.

Firmaya göre söz konusu erken yükseliş sinyali, mevcut döngüde ikinci kez görüldü. Şirket, bu tekrarın Bitcoin'in güçlü bir yükselişe hazırlanıyor olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Analist, bu örüntünün geçmişte Bitcoin'in dip yaptığı dönemlerde, varlığın yükseliş eğilimine geçmesinden hemen önce ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle sinyalin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

Mevcut döngüdeki ilk sinyalin ardından fiyat yeniden geriledi. Şirkete göre ikinci sinyal ise piyasanın dip oluşturup toparlanmaya hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı. Analiste göre bu tekrar, Bitcoin'in yeniden dip bölgesine yaklaşıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

64 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Bitcoin bu sırada 64 bin dolar dolayında tutunmayı sürdürüyor. Analiste göre 64 bin dolar, Bitcoin'in bir sonraki hareketi açısından kritik bir eşik olabilir. Bitcoin'in bu seviyeyi koruyup yeni talep çekmesi halinde 64 bin dolar, güçlü bir toparlanma için tabana dönüşebilir.

Analist yine de yükseliş sinyalinin Bitcoin'in dip yaptığının kesin bir onayı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Analiste göre büyük bir toparlanmanın teyit edilebilmesi için kripto paranın önce 64 bin dolar desteğini koruması ve kalıcı bir ivme kazanması gerekiyor.

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