Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi

Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi
23.07.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin hazine şirketi The Smarter Web Company, 11,7 milyon dolarlık dönüştürülebilir borcunu vadesinden yaklaşık iki hafta önce kapattı. Ödemeyi finanse etmek için 177,89 Bitcoin'i ortalama 65.762 dolardan sattı.

Londra borsasında işlem gören şirket bugünkü açıklamasında Smarter Convert adlı aracı TOBAM Group'a geri ödediğini duyurdu. Satılan Bitcoin, sözleşmenin ilk abonelik gelirinden edinilen pozisyonun tamamını karşıladı. Ağustos 2025'teki anlaşma, fonların en az yüzde 98'inin Bitcoin'e yönlendirilmesini şart koşuyordu. Şirket bu oranı yüzde 100 uyguladığı için edindiği tutarın tamamını geri ödemek zorunda kaldı.

Aracın kapatılması, 7.718.551 adet adi hissenin olası ihracını da ortadan kaldırdı. Bu hisseler ve 177,89 Bitcoin, şirketin tam seyreltilmiş hazine analizinden çıkarıldı. Geri ödeme şirketin kendi talebiyle ve TOBAM'ın tam desteğiyle yapıldı.

YÖNETİCİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ARACI DOĞRU ÇÖZÜM GÖRMÜYOR

Şirketin üst yöneticisi Andrew Webley, sermaye dağıtımına yaklaşımlarının şirketle birlikte değiştiğini söyledi. Webley, dönüştürülebilir araçların potansiyel faydalarını görmeyi sürdürdüklerini, buna karşın şu an için ne dolar ne de Bitcoin cinsinden dönüştürülebilir araçları şirket için doğru sermaye çözümü olarak değerlendirmediklerini belirtti.

ŞİRKET SATIŞTAN SONRA 2.700 BİTCOİN TUTUYOR

The Smarter Web Company, Bitcoin hazine stratejisine Nisan 2025'te başladı. Şirket 2023'te kurumsal politikasını Bitcoin ödemelerini kabul edecek biçimde ayarlamıştı. O tarihten bu yana yaklaşık 233 milyon sterlin (yaklaşık 311 milyon dolar) harcayarak Bitcoin aldı. Bu alımlar ağırlıklı olarak 225 milyon sterlini aşan sermaye artırımlarıyla finanse edildi ve gelirlerin neredeyse tamamı hazineye aktarıldı.

Şirket, satışın ardından hâlâ 2.700 Bitcoin tuttuğunu bildirdi. Bu hafta başında bir yatırım kuruluşu, gözden geçirilmiş Bitcoin görünümü nedeniyle hisse için fiyat hedefini yüzde 36 düşürmüştü. Şirketin hisseleri ise Bitcoin satışına rağmen bugün erken saatlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı’daki kliniğin ’kadın sünneti’ ilanına soruşturma Ağrı'daki kliniğin 'kadın sünneti' ilanına soruşturma
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Kayıp vatandaş mezarlıkta tabutun içinde sağ bulundu Kayıp vatandaş mezarlıkta tabutun içinde sağ bulundu
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 16:04:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin hazine şirketi borcunu Bitcoin satarak ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.