Bitcoin için dip fiyat geldi mi? Üç şirketten üç farklı yanıt - Son Dakika
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Bitcoin için dip fiyat geldi mi? Üç şirketten üç farklı yanıt

Bitcoin için dip fiyat geldi mi? Üç şirketten üç farklı yanıt
07.07.2026 12:31
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Bitcoin'in 60 bin dolara doğru gerilemesi, sektörün önde gelen araştırma şirketleri arasında "dip geldi mi" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Üç saygın kuruluş, bu soruya üç farklı yanıt verdi.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, Bitcoin'in kısa vadeli görünümü konusunda üç farklı sonuca ulaşan üç güncel raporu öne çıkardı.

En kötümser tavrı Galaxy Digital sergiledi. Şirket, Bitcoin'in henüz dip yapmadığını savunarak yaklaşık on iki tarihsel dip göstergesinden yalnızca üçünün sinyal verdiğini ve fiyatın 40 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

NYDIG 50 BİN STANDARD CHARTERED 59 BİN DEDİ

NYDIG ise daha dengeli bir görüş benimsedi. Kuruluşa göre Bitcoin'in düşüşleri piyasa döngüleri boyunca giderek sığlaştı. Bu nedenle zirveden yaklaşık yüzde 50'lik, yani 50 bin dolar dolayındaki bir gerileme bu döngünün dibi olabilir.

En iyimser konumu ise Standard Chartered korudu. Banka, en kötünün geride kaldığını savundu ve spot ETF girişlerindeki iyileşme ile diğer piyasa göstergelerine işaret ederek Bitcoin'in dibini büyük olasılıkla 59 bin dolar dolayında yaptığını söyledi.

HOUGAN 1,3 MİLYON DOLARLIK HEDEFİNİ YİNELEDİ

Dibin yeri konusundaki farklı tahminlere rağmen Hougan, üç şirketin de tek bir önemli noktada birleştiğini vurguladı. Buna göre hiçbiri mevcut döngünün bittiğini düşünmüyor. Analist, dikkatini dibe değil zirveye yönelttiğini belirtti. Bitcoin önümüzdeki yıllarda çok daha yükseğe çıkarsa 40 bin, 50 bin ya da 60 bin dolardan alım yapmanın arasındaki farkın önemsiz kalacağını savunan Hougan, Bitcoin'in uzun vadede 1,3 milyon dolara ulaşabileceği tahminini yineledi.

Podcast sunucusu Ryan Rasmussen de bu görüşü paylaşarak Bitcoin'in olgunlaştıkça ve kurumsal katılım arttıkça düşüşlerinin doğal olarak hafiflediğini savundu. Tarihsel ayı piyasası kayıpları, Bitcoin'in ilk döngüsündeki yaklaşık yüzde 94'ten sonraki döngülerde sırasıyla yüzde 88, 84 ve 78'e geriledi. Rasmussen, artan kurumsal benimsemeyle bu derin düşüşlerin yeniden yaşanma ihtimalinin giderek azaldığına inandığını belirtti.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin için dip fiyat geldi mi? Üç şirketten üç farklı yanıt - Son Dakika

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