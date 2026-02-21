Bitcoin, kritik zincir üstü seviyenin altında işlem görüyor

Bitcoin (BTC), zincir üstü değerleme ölçütlerinin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Glassnode'un son haftalık raporuna göre BTC, aktif arzın ortalama maliyet bedelini izleyen "True Market Mean" seviyesinin belirgin bir şekilde altına kırıldı. Şu anda yaklaşık 79.000 dolar civarında bulunan bu eşik, tarihsel olarak genişleme ve sıkışma dönemleri arasındaki ayrım çizgisi olarak işlev görüyor.

Glassnode, dolaşımdaki tüm kripto para birimlerinin ortalama edinim maliyetini yansıtan Realized Price seviyesini ise 54.900 dolar olarak hesaplıyor ve bu seviyeyi yapısal alt sınır olarak değerlendiriyor. BTC, haber yayımlandığı sırada 60.000 ile 70.000 dolar arasındaki geniş bir bantta hareket ederek yaklaşık 67.700 dolardan işlem görüyordu.

KURUMSAL ÇIKIŞLAR DEVAM EDİYOR

Mevcut fiyat seviyeleri, şubat başında gözlemlenen savunmacı seyrin daha da zayıfladığına işaret ediyor. Glassnode verilerine göre ABD spot ETF net akışları süregelen çıkışlara dönmüş durumda ve daha önce marjinal talebin istikrarlı bir kaynağı olan bu mekanizma işlevini yitirdi. Büyük borsalardaki spot kümülatif hacim deltası da negatife dönerek pasif likidite boşluklarından ziyade aktif satış tarafı baskısına işaret ediyor.

Zincir üstü birikim metrikleri doğrudan dağıtım dönemine kıyasla bir miktar iyileşse de büyük yatırımcıların iştahı kırılgan kalmaya devam ediyor. Birikim Trend Puanı 0,4 civarında nötr bir okumaya doğru hareket etti. Bu durum, agresif satışların hafiflediğini ancak büyük oyuncuların henüz güçlü bir şekilde geri dönmediğini gösteriyor.

PANİK HAVASI SOĞUDU

Türev piyasasındaki pozisyonlanma, panik aşamasının sona erdiğine ancak yeniden iyimserliğe geçilmediğine işaret ediyor. Zımni volatilite son zirvelerinden belirgin biçimde geriledi, aşağı yönlü korunma talebini ölçen 25-delta skew ise uç seviyelerden normalleşti. Glassnode'a göre yatırımcılar düşüş korumasını çözüyor ancak yukarı yönlü pozisyon oluşturmuyor.

Makroekonomik koşullar da bu tabloya eklenmeye devam ediyor. Fed'in ocak toplantı tutanakları şahin bir ton taşıyarak faiz indirimlerinde sabırlı olunması gerektiğini vurguladı ve enflasyonun sürmesi halinde ek sıkılaştırma olasılığını masada tuttu. Kıdemli piyasa analisti Antonio Di Giacomo, Bitcoin'in makroekonomik temkinlilik ortamında bir uyum sürecinden geçtiğini ifade ederek 70.000 dolar civarındaki dirence ve 64.000 ile 65.000 dolar arasındaki ara desteğe dikkat çekti.