Bitcoin madencilik devi Core Scientific 347 milyon dolar zarar açıkladı
08.05.2026 14:18
Core Scientific ilk çeyrekte 347,2 milyon dolar net zarar kaydetti. Şirketin Bitcoin madencilik geliri keskin biçimde düşerken yüksek yoğunluklu veri merkezi barındırma en büyük gelir kaynağı haline geldi. Sonuçlar Core Scientific'in Bitcoin madencisinden yapay zeka altyapı şirketine dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Şirket yayımladığı bilançoda seyreltilmiş hisse başına 1,06 dolar zarar bildirdi. Bir yıl önce aynı dönemde hisse başına 1,24 dolar kâr elde etmişti. Zararın 266,5 milyon doları nakit dışı değer düşüşü giderlerinden, 30,8 milyon doları ise varant ve koşullu değer haklarındaki gerçeğe uygun değer değişimlerinden kaynaklandı.

Gelir bir önceki yılın aynı dönemindeki 79,5 milyon dolardan 115,2 milyon dolara yükseldi ancak analist beklentilerinin yaklaşık yüzde 4,1 altında kaldı.

BİTCOİN MADENCİLİK GELİRİ YÜZDE 55 GERİLEDİ

Core Scientific'in Bitcoin madencilik geliri bir önceki yılın aynı dönemindeki 67,2 milyon dolardan 30,1 milyon dolara düştü. Şirket çeyrekte 279 Bitcoin üretti ve bu rakam bir yıl öncesine göre yüzde 45 azaldı. Core Scientific aynı dönemde planlanan sermaye harcamalarını ve diğer nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 2.385 Bitcoin'i 208,3 milyon dolara sattı.

Zayıf madencilik sonuçlarına rağmen şirketin hissesi son altı ayda yüzde 19,6 değer kazanarak çarşamba günü 24,63 dolardan kapandı. Hisse bilanço sonrası piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7,43 düşerek 22,80 dolara geriledi.

YAPAY ZEKA BARINDIRMA GELİRİ 77,5 MİLYON DOLARA FIRLADI

İlk çeyrek büyümesi tamamen yüksek yoğunluklu veri merkezi barındırma tarafından sağlandı. Veri merkezi barındırma geliri bir önceki yılın 8,6 milyon dolarından 77,5 milyon dolara fırladı. Şirket 31 Mart itibarıyla 243 megavat kapasite için fatura kesiyor ve bu kapasite yıllık ortalama yaklaşık 350 milyon dolar veri merkezi barındırma geliri temsil ediyor.

Gelir dönüşümü CoreWeave ile yapılan barındırma anlaşmalarından kaynaklanıyor. Core Scientific Haziran 2024'te CoreWeave'in yüksek performanslı bilgi işlem operasyonlarını barındırmak için 12 yıllık sözleşme imzalamıştı. İki şirket ilişkiyi genişletti ve CoreWeave'in toplam sözleşmeli altyapısı altı tesiste yaklaşık 590 megavata ulaştı.

Core Scientific ayrı bir duyuruda Oklahoma Muskogee kampüsünü yaklaşık 1,5 gigavat brüt güce ölçeklendirmeyi planladığını açıkladı. Şirket kampüste 82,5 megavatlık ikinci bir binanın inşaatına da başladı.

