Bitcoin (BTC) madencilik şirketi MARA'nın enerji alanındaki bağlı kuruluşu, yüzde 8,75 faizli 185 milyon dolarlık yeni tahvil ihraç etti. Gelir, şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık enerji şirketi alımının finansmanında kullanılacak.

27 Kasım'da tamamlanması beklenen alımla MARA, Ohio'nun Hannibal kentindeki 485 megavatlık doğal gaz santralini bünyesine katacak. Şirket yıl sonundan önce iki veri merkezi kiralaması yapmayı hedefliyor.

13 BİN 597 BİTCOİN SATILDI

MARA eylülden sonra ortalama 81 bin dolardan 13 bin 597 Bitcoin sattı ve 1,1 milyar dolar topladı. Gelirin 750 milyon doları, alımı finanse eden kripto teminatlı kredilerin ödenmesinde kullanıldı.

Kredilerin kapanmasıyla teminat olarak tutulan 17 bin 477 Bitcoin serbest kaldı. Şirket yılın ilk dokuz ayında da yaklaşık 26 bin 984 Bitcoin satarak 1,9 milyar dolar elde etmişti.

Bir zincir üstü veri platformuna göre MARA bu yıl toplam 40 bin 581 Bitcoin sattı. Bu satışların değeri, ortalama 74 bin 400 dolarlık fiyatla yaklaşık 3,03 milyar dolara ulaşıyor.

YILLIK FAİZ YÜKÜ 68,7 MİLYON DOLAR

Enerji biriminin elinde benzer şekilde yüzde 8,75 faizli 600 milyon dolarlık tahvil zaten bulunuyor. Toplam 785 milyon dolarlık borcun yıllık faiz ödemesi yaklaşık 68,7 milyon dolara ulaşacak ve bunun 16,2 milyon doları yeni borçtan kaynaklanacak.

Şirketin cüzdanlarından bugün de yaklaşık 23,3 milyon dolar değerinde 366 Bitcoin çıktı. Hareketin satış mı yoksa iç transfer mi olduğu henüz bilinmiyor.

MARA hisseleri çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,7 yükselerek 6,72 dolara çıktı. Hisse buna rağmen 10 Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 12,5 değer kaybetti. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden Bitcoin 63 bin 900 dolardan işlem görüyor.