Bitcoin toparlandı: Gözler 65 bin dolarda - Son Dakika
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Bitcoin toparlandı: Gözler 65 bin dolarda

Bitcoin toparlandı: Gözler 65 bin dolarda
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Bitcoin salı günü 64 bin doların üzerine çıkarak son 24 saatte yüzde 1,2 değer kazandı ve piyasadaki karışık görünümden olumlu ayrıştı. Büyük kripto paralar karışık seyrederken Bitcoin 64 bin 262 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin, dalgalı geçen bir haftanın ardından toparlandı. Fiyat cuma günü 62 bin 500 dolara kadar gerilemiş, pazartesi kısa süre 62 bin 600 dolara inmiş, ardından yeniden 64 bin doların üzerine çıkmıştı. Haziran ayındaki sert satıştan bu yana 60 bin ile 66 bin dolar arasında seyreden Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 1,29 trilyon dolara, günlük işlem hacmi ise 21,6 milyar dolara ulaştı.

İlk direnç bölgesi 65 bin ile 66 bin dolar arasında bulunuyor. Alıcılar ağustos başından bu yana 65 bin doların üzerinde birçok kez kalıcı bir destek kurmayı denedi ancak başaramadı. Aşağı yönde 63 bin dolar ilk destek, 62 bin ile 62 bin 600 dolar bandı ise sonraki destek olarak öne çıkıyor. Bitcoin'in piyasa hâkimiyeti yüzde 57'nin altında kaldı, bu da altcoinlerin toplam piyasanın beşte ikisinden fazlasını temsil ettiğini gösteriyor.

FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin'in 50 günlük ortalamanın üzerine çıkma denemesinin ardından dört gündür bu ortalamanın altında kaldığını, uzun vadede ise 200 haftalık ortalamanın altında seyrettiğini belirtti. Analiste göre bu göstergeler orta ve uzun vadede satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Fiyat 62 bin ile 65 bin dolar arasındaki sıkışmadan çıkmadıkça teknik görünümün değişmesi beklenmiyor. Analistler ayrıca son dönemde 63 bin 700 dolar civarında hesaplanan 200 haftalık ortalamaya odaklandı. CryptoBullet bu seviyenin kaybedilmesini 2022 yapısına benzetirken Rekt Capital, seviyenin dirence dönüşmesinin daha derin bir düşüşün teyidi olacağını savundu.

HYPE GÜNLÜK YÜKSELİŞTE ÖNE ÇIKTI

Büyük kripto paralar arasında en güçlü performansı Hyperliquid'in HYPE tokeni gösterdi. HYPE günlük yüzde 1,9 yükselerek 59,90 dolara çıktı ve son yedi gündeki kazancını yüzde 8,2'ye taşıdı. Ethereum yaklaşık 1625 dolar seviyesinde haftalık bazda hafif artıda kalırken Solana son 24 saatte yüzde 0,7 yükselerek 75,95 dolara ulaştı. Chainlink ise haftalık yüzde 12,3 yükselerek HYPE'ı geride bıraktı. Buna karşılık XRP 1 doların altına geriledi, BNB 603 dolara indi ve Dogecoin 0,07 dolar seviyesinde değer kaybetti.

Küçük ölçekli varlıklarda ayrışma daha da belirginleşti. İlk 100 kripto para arasında en sert günlük düşüşü yüzde 10,8 ile Worldcoin yaşadı. Uniswap ise haftalık bazda yüzde 18 geriledi. Yükseliş tarafında Erik Voorhees'in kurduğu yapay zeka platformu Venice'in VVV tokeni günlük yüzde 12,5 artışla 13,70 dolara çıktı. Venice, mevcut gelir hızının yıllık 100 milyon doların üzerine çıktığını duyurdu. Ancak bu rakam tamamlanmış ve denetlenmiş bir yılın gelirini değil, şirketin mevcut gelir temposuna dayanan hesabını yansıtıyor.

BRENT PETROL 91 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Geleneksel piyasalarda risk iştahı zayıflarken Brent petrol yükseldi. Brent petrol salı günü varil başına 91,76 dolara yükseldi. Yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la süresi dolan anlaşmayı uzatmaya sıcak bakmadığını belirtmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden arz endişelerinin artması etkili oldu. Yükselen enerji fiyatları enflasyon ve faiz görünümünü zorlaştırırken Asya borsaları ve tahvilleri geriledi.

Bitcoin madenciliğinde de yapısal bir değişim yaşanıyor. Miner Weekly verilerine göre halka açık madenci şirketleri, kapasitelerini yapay zeka altyapısına kaydırdıkça toplam işlem güçlerini üç çeyrekte yüzde 21 azalttı. Rapora göre bu kayışın arkasında zayıf madencilik ekonomisi ile yapay zeka sektörünün hem sermaye hem de elektrik için yarattığı rekabet bulunuyor. Bitcoin'in geleneksel riskli varlıklardan bir günlük olumlu ayrışması, kalıcı bir eğilim için yeterli kanıt sunmuyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin toparlandı: Gözler 65 bin dolarda - Son Dakika

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