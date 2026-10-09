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Bitcoin toparlanırken Ethereum geride kaldı

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Bitcoin toparlanırken Ethereum geride kaldı
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Bitcoin, sert satışın ardından 83 bin dolar çevresinde tutunmaya çalışırken Ethereum günlük kaybını silemedi. Kâr satışları toparlanmayı sınırlayan riskler arasında yer alıyor. Analistler, iki büyük kripto parada farklı eşiklere dikkat çekiyor.

Kripto piyasasında 9 Ekim'de görülen toparlanma, haftalık kayıpları telafi etmeye yetmedi. Yaklaşık 80 bin 300 dolara kadar gerileyen Bitcoin yeniden 83 bin doların üzerini gördü, ardından bu seviyenin hemen altına döndü. Ethereum ise 2 bin 500 doların altında kaldı.

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0,4 yükselirken Ethereum yüzde 1,8 geriledi. Yedi günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 4,8'e, Ethereum'da yüzde 9,8'e ulaştı. Böylece Bitcoin'in günlük bazda artıya geçmesi, piyasanın iki büyük varlığında aynı güçte bir toparlanmaya dönüşmedi.

BİTCOİN'DE 83 BİN DOLAR SINAVI

Toparlanmanın devamı açısından 83 bin dolar seviyesi öne çıkıyor. Kripto analisti Daan Crypto Trades, bu eşiğin geri alınmasının son işlem aralığının orta bölümünü ve yakın dönemdeki zirveleri yeniden gündeme getirebileceğini belirtti. Analist, 87 bin dolar üzerinde de yoğun likidite bulunduğuna dikkat çekti.

Daan'a göre 83 bin dolardan yeniden satış gelmesi halinde kontrol satıcılarda kalabilir. Son düşüşte çok sayıda kaldıraçlı pozisyonun kapanması piyasadaki aşırı risk birikimini azaltmış olsa da fiyatın yeniden güç kazanması gerekiyor.

Satış baskısının bir başka boyutunu kâr realizasyonları oluşturuyor. Zincir üstü analiz şirketi Santiment, Bitcoin'de bir günde yaklaşık 1,03 milyar dolarlık gerçekleşmiş kâr kaydedildiğini bildirdi. Şirketin değerlendirmesine göre 87 bin doların üzerine çıkan fiyatın ardından görülen bu tutar, yılın ikinci en yüksek günlük düzeyine ulaştı.

Gösterge, Bitcoin'ler zincir üzerinde hareket ettiğinde oluşan kâr veya zararı izliyor. Santiment, yüksek kâr realizasyonlarının kısa ve orta vadeli soğuma dönemlerine eşlik edebildiğini belirtiyor. Bunun tek başına büyük bir düşüşün başlayacağını kanıtlamadığını da vurguluyor.

ETHEREUM'DA 2 BİN 400 DOLAR DESTEĞİ

Ethereum'da ise 2 bin 800 dolar direncinin aşılamamasının ardından başlayan geri çekilme sürüyor. Teknik analist Duo Nine, satıcıların baskıyı koruması halinde 2 bin 400 dolar desteğinin sınanabileceğini değerlendiriyor.

Analiste göre kısa vadede alıcıların gücü zayıflasa da daha uzun vadeli grafikte yükselen dipler ve tepeler korunuyor. Bu nedenle mevcut düzeltmeyi uzun vadeli yükselişin kesin olarak sona erdiği şeklinde yorumlamıyor.Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 967 dolardan, Ethereum ise 2 bin 489 dolardan işlem görüyor.

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