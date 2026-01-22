Bitcoin ve Ether ETF'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin ve Ether ETF'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış

Bitcoin ve Ether ETF\'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış
22.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları, küresel piyasalardaki türbülansın etkisiyle Salı günü toplam 713 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Bitcoin (BTC), 89.000 doların altına gerilerken spot ETF'ler de yoğun satış baskısı altında kaldı. SoSoValue verilerine göre sekiz farklı spot Bitcoin ETF'den toplam 483,4 milyon dolar çıkış yaşandı. Grayscale'in GBTC fonu 160,8 milyon dolarla en yüksek çıkışı kaydederken, Fidelity'nin FBTC'si 152 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Rakamlar, Cuma günkü 395 milyon dolarlık satış baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

ETHER ETF'LERİNDE 5 GÜNLÜK SERİ SONA ERDİ

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri de aynı gün 230 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı. Altı fondan gelen bu çıkışlar, beş günlük pozitif akış serisine son verdi. BlackRock'ın ETHA fonu 92,3 milyon dolarla en fazla çıkış yaşayan Ether ETF'si oldu.

Düşüşler, kripto piyasasındaki genel geri çekilmeyle paralel seyrediyor. Bitcoin, bir hafta önce 97.000 doların üzerinde işlem görürken bugün 89.000 doların altına geriledi. Ether ise 3.000 dolar seviyesinin altında seyrediyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK AĞIRLIK YAPTI

Piyasa analistleri, satış dalgasını makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere bağlıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki Grönland kontrolüne ilişkin ticaret anlaşmazlığı çözümsüz kalmaya devam ediyor. Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, yaptığı açıklamada Japon yatırımcıların devlet tahvillerindeki panik satışlarının küresel likiditeyi olumsuz etkilediğini ve bunun hem hisse senetlerini hem de kripto paraları baskı altına aldığını belirtti.

BTSE COO'su Jeff Mei ise durumu, "Trump'ın Grönland üzerindeki tarife tehditleri piyasalarda iyi karşılanmadı. Ancak birçok yatırımcı, Trump'ın daha önce olduğu gibi küresel piyasalara aşırı zarar vermemek için tehditlerini yumuşatacağına inanıyor." sözleriyle değerlendirdi. Mei, yatırımcıların Avrupa'nın Trump'ın tarife tehditlerine nasıl yanıt vereceğini ve gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını yakından takip ettiğini ekledi.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, çıkışların kripto varlıkların uzun vadeli değer önerisinin reddedilmesi değil, jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan geçici bir kurumsal risk azaltma hareketi olduğunu söyledi. Ruck, "Mevcut kripto piyasasının 2026 başındaki volatilitenin ardından sağlıklı bir konsolidasyon aşamasında olduğunu ve güçlü kurumsal altyapının yerleşik olduğunu düşünüyoruz. Daha net makroekonomik sinyaller ortaya çıktığında yeniden girişler için potansiyel mevcut." dedi.

XRP VE SOLANA ETF'LERİ

Salı günü spot XRP ETF'leri de 53,3 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı. Bu rakam, XRP fonlarının şimdiye kadarki en yüksek tek günlük çıkışı oldu. Öte yandan Solana (SOL) ETF'leri genel eğilime ters yönde hareket ederek 3 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ether ETF'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:38:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin ve Ether ETF'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.