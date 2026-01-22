Bitcoin ve Ether ETF\'lerinden tek günde 713 milyon dolarlık çıkış

Bitcoin (BTC), 89.000 doların altına gerilerken spot ETF'ler de yoğun satış baskısı altında kaldı. SoSoValue verilerine göre sekiz farklı spot Bitcoin ETF'den toplam 483,4 milyon dolar çıkış yaşandı. Grayscale'in GBTC fonu 160,8 milyon dolarla en yüksek çıkışı kaydederken, Fidelity'nin FBTC'si 152 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Rakamlar, Cuma günkü 395 milyon dolarlık satış baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

ETHER ETF'LERİNDE 5 GÜNLÜK SERİ SONA ERDİ

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri de aynı gün 230 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı. Altı fondan gelen bu çıkışlar, beş günlük pozitif akış serisine son verdi. BlackRock'ın ETHA fonu 92,3 milyon dolarla en fazla çıkış yaşayan Ether ETF'si oldu.

Düşüşler, kripto piyasasındaki genel geri çekilmeyle paralel seyrediyor. Bitcoin, bir hafta önce 97.000 doların üzerinde işlem görürken bugün 89.000 doların altına geriledi. Ether ise 3.000 dolar seviyesinin altında seyrediyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK AĞIRLIK YAPTI

Piyasa analistleri, satış dalgasını makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere bağlıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki Grönland kontrolüne ilişkin ticaret anlaşmazlığı çözümsüz kalmaya devam ediyor. Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, yaptığı açıklamada Japon yatırımcıların devlet tahvillerindeki panik satışlarının küresel likiditeyi olumsuz etkilediğini ve bunun hem hisse senetlerini hem de kripto paraları baskı altına aldığını belirtti.

BTSE COO'su Jeff Mei ise durumu, "Trump'ın Grönland üzerindeki tarife tehditleri piyasalarda iyi karşılanmadı. Ancak birçok yatırımcı, Trump'ın daha önce olduğu gibi küresel piyasalara aşırı zarar vermemek için tehditlerini yumuşatacağına inanıyor." sözleriyle değerlendirdi. Mei, yatırımcıların Avrupa'nın Trump'ın tarife tehditlerine nasıl yanıt vereceğini ve gerilimin tırmanıp tırmanmayacağını yakından takip ettiğini ekledi.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, çıkışların kripto varlıkların uzun vadeli değer önerisinin reddedilmesi değil, jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan geçici bir kurumsal risk azaltma hareketi olduğunu söyledi. Ruck, "Mevcut kripto piyasasının 2026 başındaki volatilitenin ardından sağlıklı bir konsolidasyon aşamasında olduğunu ve güçlü kurumsal altyapının yerleşik olduğunu düşünüyoruz. Daha net makroekonomik sinyaller ortaya çıktığında yeniden girişler için potansiyel mevcut." dedi.

XRP VE SOLANA ETF'LERİ

Salı günü spot XRP ETF'leri de 53,3 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı. Bu rakam, XRP fonlarının şimdiye kadarki en yüksek tek günlük çıkışı oldu. Öte yandan Solana (SOL) ETF'leri genel eğilime ters yönde hareket ederek 3 milyon dolarlık net giriş kaydetti.