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Bitcoin ve Ethereum fonlarında yeni seçenek

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Bitcoin ve Ethereum fonlarında yeni seçenek
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Bitcoin ve Ethereum'a üç kat kaldıraçlı yatırım sunacak yeni fonlar için listeleme onayı çıktı. Volatility Shares'ın ürünleri, vadeli işlem fiyatlarındaki günlük hareketi üç kat yansıtmayı hedefliyor. Kaldıraç, yükseliş kadar düşüşün etkisini de büyütecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2 Ekim tarihli kararıyla Cboe BZX'in altı fonu listelemesine yönelik kural değişikliğini onayladı. Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra altın, gümüş, ham petrol ve doğal gazı izleyen ürünler de kararın kapsamına girdi.

Fonlar, ilgili varlıklara ağırlıklı olarak vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden yatırım yapacak. Hedefleri, ücret ve giderler düşülmeden önce takip ettikleri vadeli işlem sepetinin günlük performansının üç katına ulaşmak olacak.

ÜÇ KAT HEDEFİ GÜNLÜK HESAPLANACAK

Kaldıraç, fiyat hareketinin her iki yöndeki etkisini artırıyor. Örneğin takip edilen vadeli işlem sepeti bir günde yüzde 2 yükselirse fon yüzde 6 artışı hedefliyor. Aynı sepet yüzde 2 gerilediğinde ise hedeflenen günlük performans yüzde 6 kayba karşılık geliyor.

Bu oran, yatırımın elde tutulduğu bütün dönem için geçerli olmuyor. Fonlar her gün yeniden dengelendiği için birkaç günlük veya daha uzun süredeki sonuç, dayanak varlığın toplam değişiminin üç katından farklılaşabiliyor.

Basitleştirilmiş bir hesapta, takip edilen sepetin önce yüzde 10 düşüp ertesi gün yüzde 10 yükselmesi iki gün sonunda yüzde 1 kayıp yaratıyor. Her gün tam üç kat hareket eden bir fon ise önce yüzde 30 düşüp ardından yüzde 30 yükseldiğinde toplam yüzde 9 kaybediyor. Hesap, ücret ve giderleri içermiyor.

İŞLEM BAŞLANGICI İÇİN TARİH VERİLMEDİ

Cboe'nin standart listeleme kuralları, dayanak varlığın performansını belirli bir katla izlemeyi amaçlayan bu ürünleri kapsamıyor. Bu nedenle borsa, altı fon için SEC'den ayrı bir onay istedi. Fonların diğer listeleme koşullarını da karşılaması gerekiyor.

Kararda işlem başlangıç tarihi belirtilmedi. Payların borsada alınıp satılabilmesi için her fonun kayıt bildiriminin yürürlüğe girmesi şartı bulunuyor.

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