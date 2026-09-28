Bitcoin\'de gözler yeniden o seviyede

Timmer, sosyal medya hesabında paylaştığı analizde Bitcoin'in iki ayrı düşüşün ardından benzer seviyelerden toparlanmasına dikkat çekti. Teknik analizde çift dip olarak adlandırılan bu görünümün, 80 bin dolar direncinin aşılmasıyla teyit edileceğini ve 100 bin doları hedefleyeceğini belirtti.

80 BİN DOLAR EŞİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Analizdeki haftalık grafik, şubat ayında 60 bin 33 dolar ve haziran sonunda 57 bin 742 dolarda oluşan dipleri gösteriyor. Fiyatın bu bölgelerden toparlanıp aradaki direnci aşması, Timmer'ın yükseliş beklentisinin temelini oluşturuyor.

20 Eylül'e kadar olan verileri içeren grafiğin ardından Bitcoin, 80 bin doları geçti ve yaklaşık 87 bin 500 dolara kadar yükseldi. Sonrasında yaşanan geri çekilme, bu kırılmanın ne kadar güçlü olduğuna ilişkin soruyu öne çıkardı. Fiyatın yeniden 80 bin doların altına dönmesi, 100 bin dolar senaryosunun dayandığı teknik görünümü zayıflatabilir.

VADELİ İŞLEMLERDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Yükseliş yönündeki pozisyonlar, son fiyat artışının ardından da büyüdü. Teknik analist Tom McClellan, ABD'deki vadeli işlem pozisyonlarını gösteren COT raporunda ticari olmayan yatırımcıların net yükseliş pozisyonunun yakın dönemde rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Bu ölçüm, yükseliş yönündeki kontratlarla düşüş yönündekiler arasındaki farkı gösteriyor.

McClellan'a göre bu yatırımcılar, son sıçramada kar almak yerine yeni yükseliş pozisyonları ekledi. Analist, davranışı daha fazla kazanç beklediklerinin güçlü bir işareti olarak yorumladı.

UZUN VADELİ MODELDE 2029 HEDEFİ

Timmer'ın daha uzun vadeli değerlendirmesinde ise 300 bin dolar öne çıkıyor. Bitcoin'in fiyatını zaman içindeki büyüme eğrisiyle ilişkilendiren güç yasası modelinin, 60 bin dolar bölgesinin korunmasının ardından yeni bir yükseliş döngüsüne işaret ettiğini savunuyor.

Bu modelde hedef yıl 2029 olarak gösteriliyor. 100 bin dolarlık çift dip senaryosu içinse Timmer belirli bir tarih vermedi. İki değerlendirme, farklı zaman ufuklarına dayanan fiyat senaryoları niteliği taşıyor.