Bitcoin'de kalabalığın güveni arttıkça risk de artıyor
Bitcoin'de kalabalığın güveni arttıkça risk de artıyor

11.05.2026 10:11
Kripto duyarlılık platformu Santiment sosyal medyada boğa yönlü yorumların ayı yönlü yorumlara oranının 1,5'e 1'e yükseldiğini tespit etti. Platform bu denli güvenli bir kalabalıkla gelen rallilerin genellikle hızla söndüğünü ve asıl dayanıklı yükselişlerin şüphecilik duvarına tırmanarak geldiğini vurguladı.

Santiment yayımladığı raporda birden fazla platformdaki aktif kripto hesaplarından derlenen verilere dayandığını belirtti. Bitcoin son 30 günde yüzde 11,5 yükselerek 80.628 dolardan işlem görüyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi pazar günü 47 puanla "Nötr" bölgesine döndü. Endeks perşembe günü "Korku" bölgesine gerilemişti.

Santiment'e göre Bitcoin için şu anda en sağlıklı senaryo daha fazla yükselmek değil geri çekilmek olacak. Platform "ideal kurulum 75 bin dolara bir geri çekilme, geç kalan uzun pozisyonların tasfiyesi, duyarlılığın sıfırlanması ve daha sağlıklı bir tabanın oluşması" olarak tanımladı.

BORSALARDAKİ BİTCOİN ARZI ARTIYOR

Platform beş gündür süren bir düşüşün ardından borsalardaki Bitcoin arzının yeniden yükselmeye başladığına dikkat çekti. "Zincir üstü aktivite genel olarak sessiz ancak borsalardaki Bitcoin arzı son beş günde artışa geçti. Bu tersine dönüş erken kâr realizasyonuna işaret edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Analistler Bitcoin'in bundan sonra hangi yöne gideceği konusunda bölünmüş durumda. MN Trading Capital kurucusu Michael van de Poppe yükselişin devamından önce 70-75 bin dolar bölgesinin yeniden test edilmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Kripto analisti Matthew Hyland ise Bitcoin'in hazirandan önce 87 bin-95 bin dolar aralığına ulaşmasının "olası" olduğunu belirtti.

