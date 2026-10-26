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Bitcoin'de toparlanmanın önünde iki engel var

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Bitcoin\'de toparlanmanın önünde iki engel var
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Bitcoin, 80 bin doların altına indiği sabahın ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Ethereum da kayıplarının bir bölümünü geri aldı. ABD'deki faiz kararı öncesinde gelen toparlanma, Bitcoin'i geçen hafta kaybettiği fiyat bölgesine taşımaya yetmedi.

Son 24 saatte yaklaşık 79 bin 369 dolara kadar gerileyen Bitcoin, ardından 80 bin 474 dolar çevresine döndü. Aynı dönemde Ethereum'un en düşük fiyatı 2 bin 293 dolar oldu. İki kripto para da dip seviyelerden uzaklaşırken Bitcoin, geçen hafta yaklaştığı 85 bin doların belirgin biçimde altında kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI TOPARLANMAYI ZORLUYOR

Piyasadaki temkinli görünümün arkasında, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden geçen haftanın son iki işlem gününde çıkan para da bulunuyor. Farside Investors tablosunda 22 Ekim için 635,6 milyon dolar, 23 Ekim için 137,9 milyon dolar net çıkış görülüyor. Mevcut verilerle iki günlük toplam 773,5 milyon dolara ulaşıyor.

Buna rağmen haftanın tamamı yaklaşık 301,2 milyon dolar net girişle kapandı. İlk üç gündeki alımlar, perşembe ve cuma günkü çıkışlardan daha yüksek kaldı. Cuma günü VanEck fonunun verisi henüz tabloda yer almadığından toplamlar güncellenebilir.

Yatırımcıların önündeki diğer önemli başlık, ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak. Kararın ardından yapılacak basın toplantısı ve ertesi gün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, finansman koşullarına ilişkin beklentileri etkileyebilir.

ANALİSTİN İZLEDİĞİ EŞİK 83 BİN DOLAR

Bitcoin'in 80 bin doların üzerine dönmesi, daha geniş düşüş senaryosunun geçersiz kaldığı anlamına gelmiyor. Analist Benjamin Cowen, fiyatın 83 bin doların altında haftalık kapanış yapmasını ve son yükseliş denemesinin geri verilmesini olumsuz görünümün ilk iki işareti olarak değerlendiriyor.

Cowen'ın senaryosu, bundan sonraki aşamalarda enflasyonun yüksek gelmesine, petrol fiyatlarının artmasına ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine dayanıyor. Henüz gerçekleşmemiş bu koşullar, analistin beklentilerini oluşturuyor. Cowen, Bitcoin'in yeniden 83 bin doların üzerine çıkması halinde düşüş görüşünü gözden geçireceğini belirtiyor.

Böylece kısa vadede 80 bin dolar çevresindeki tutunma ile daha üst seviyelerin geri alınması ayrı önem taşıyor. Sabahki kayıpların bir bölümünün telafi edilmesi, fiyatın geçen haftaki işlem bölgesine döndüğünü göstermiyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 80 bin 474 dolardan, Ethereum ise 2 bin 331 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik değişim Bitcoin'de yaklaşık yüzde 0,33, Ethereum'da yüzde 0,29 artıya dönmüş bulunuyor.

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