Bitcoin (BTC) piyasasında kârdaki arzın zarardaki arza oranı yedi günlük ortalamada 0,825'e inerek yaklaşık 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Gösterge en son Eylül 2015'te bu kadar düşük seyretmişti. Oranın 1'in altında olması zararda tutulan Bitcoin miktarının kârda tutulandan fazla olduğunu gösteriyor.

Zincir üstü verilere göre 25 Kasım civarında arzın yalnızca yüzde 44,42'si kârdaydı. Arzın kalan yüzde 55,58'lik bölümü zarardaydı. Oranın 30 günlük ortalaması ise 1,27 ile şimdilik eşiğin üzerinde kalıyor.

AYLIK KAYIP YÜZDE 20'YE YAKIN

Bitcoin kasım başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti ve bu düşüş tablonun ana nedeni oldu. Lider kripto para 21 Kasım'da 55 bin 100 dolara kadar geriledi. Bu, aylık kaybın yüzde 28,8'e ulaştığı en derin nokta oldu.

Gerçekleşen kâr ve zararın toplamını ağın gerçekleşmiş değerine bölen satış tarafı risk oranı da düştü. Göstergenin 30 günlük ortalaması 16,52 ile genelde uzun düşüş dönemlerinin diplerinde görülen seviyeye indi. Düşük değerler satıcıların 60 bin dolar civarındaki fiyatlarda yorulduğuna işaret ediyor.

Bitcoin 2026'da teslimiyet olarak adlandırılan toplu satış evrelerinden birkaçını yaşadı. Bunlar 2022'deki uzun düşüş döneminin sona ermesinden bu yana görülen ilk teslimiyet dönemleri oldu. Verilerde gerçekleşen zararların yüksek seyrettiği ve Bitcoin ETF'lerine girişlerin belirgin şekilde azaldığı da görülüyor.

2022'DEKİ BENZER DÖNEM 4 AY SÜRDÜ

Bir piyasa analisti yaptığı değerlendirmede "Tarihsel olarak benzer koşullar 2022 ayı piyasası dahil büyük piyasa diplerinin yakınında görüldü." ifadelerini kullandı. Analist kalıcı bir iyileşmenin teyidi için yedi günlük ve 30 günlük ortalamaların dengelenip yeniden 1'in üzerine çıkması gerektiğini de vurguladı.

Arzın yarısından fazlasının zarara geçtiği önceki dönem 2022'de yaşandı. Bu dönem yaklaşık dört ay sürdü ve ardından koşullar toparlandı.

Analistlere göre yatırımcıların yarısından fazlası zarardayken her yükseliş satış fırsatına dönüşebiliyor. Maliyetine dönmek isteyen yatırımcıların satışları kısa vadede toparlanmaları sınırlayabilir.

Piyasada izlenen bir diğer seviye coinlerin en son el değiştirdiği ortalama fiyatı gösteren gerçekleşmiş fiyat. Bu seviye şu anda yaklaşık 53 bin 200 dolarda bulunuyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,4 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 900 dolardan işlem görüyor.