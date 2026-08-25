Bitcoin'deki yükselişin nedeni belli oldu - Son Dakika
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Bitcoin'deki yükselişin nedeni belli oldu

Bitcoin\'deki yükselişin nedeni belli oldu
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Bitcoin 19 Ağustos'ta 65 bin doların altındayken 25 Ağustos sabahı 81 bin doların üzerini gördü. Yükselişin arkasında dört etken sıralanıyor ve en çok konuşulanı hareketin tamamını açıklamıyor.

Hareket 19 Ağustos'ta başladı. ABD Hazinesi o gün 10 ile 30 yıl vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü işlem başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkardı. Kararın amacı borçlanma maliyetlerinin fırladığı uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi iyileştirmek ve baskıyı hafifletmekti.

İlk piyasa tepkisi aynı gün geldi. Bitcoin ve altın hemen yükseldi. Bitcoin 64 bin dolardan 70 bin dolara çıkarken tahvil getirileri geriledi.

Ancak sonraki hareket bu açıklamayı tek başına yetersiz bıraktı. Uzun vadeli getiriler kısa süre içinde yeniden yükseldi, buna rağmen Bitcoin 10 bin ile 11 bin dolar daha kazandı. Analize göre bu tablo, yatırımcıların Hazine müdahalesini bir getiri desteği yerine ABD maliye politikası üzerindeki baskının büyüdüğüne dair kanıt olarak okuduğunu gösteriyor.

Arka plandaki rakam bu okumayı besliyor. ABD'nin federal borcu kısa süre önce 40 trilyon doları aştı. Süreklilik kazanan bütçe açıkları ve devasa yeniden finansman ihtiyacı, hükümetin tabloyu nasıl yöneteceğine dair belirsizliği artırdı.

DOLAR DİBE İNERKEN ALTIN 4 BİN 600 DOLARI AŞTI

Denklemin ikinci parçası dolar. Hazine müdahalesi ABD para birimini baskıladı ve Wall Street'te uzun süredir konuşulmayan bir yaklaşımı geri getirdi. Bu yaklaşım, maliye ve para politikalarının satın alma gücünü aşındıracağı endişesiyle sermayenin kıt varlıklara kayması anlamına geliyor.

Altın bu hareketin içinde ons başına 4 bin 600 doları aştı. Değerli metalin Bitcoin ile aynı anda yükselmesi, yatırımcıların iki varlığı da devlet parasına alternatif olarak gördüğü savını güçlendirdi. Dolar aynı dönemde aylardır görmediği bir dibe indi.

Ray Dalio da birkaç gün önce tartışmaya katıldı. Yatırımcı ABD'de bir borç krizi ihtimaline karşı uyardı ve tahvil yerine altın ile "biraz Bitcoin" tutulmasını önerdi.

Likidite beklentisi de aynı yönde değişti. Piyasa artık hükümetin bakiyesi yaklaşık 950 milyar dolar olan Hazine Genel Hesabını tahvil piyasasını desteklemek için daha agresif kullanıp kullanmayacağını tartışıyor. Söz konusu tartışma parasal genişleme anlamına gelmiyor. Ancak Hazine adımları uzun vadeli borçlanma maliyetini düşürür, doları zayıflatır ya da piyasaya ek likidite verirse, kıt ve riske duyarlı varlıklar için zemin belirgin biçimde iyileşiyor.

İKİ GÜNDE 4 MİLYAR DOLARLIK KISA POZİSYON KAPANDI

Hareketi büyüten iki mekanizma da devredeydi. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına ilgi geçen hafta sert biçimde döndü. Fonlara beş gün içinde yaklaşık 2 milyar dolar girdi ve bu tutar son üç ayın en yüksek haftalık girişi oldu. Talep çarşamba gününden sonra hızlandı.

İkinci mekanizma türev piyasasında işledi. Fiyatın önce 65 bin doların altından 70 bin dolara, bir gün sonra 75 bin dolara sıçraması, yüksek kaldıraçlı düşüş pozisyonlarını kapanmaya zorladı. İki günden kısa sürede 4 milyar doları aşan kısa pozisyon tasfiye edildi ve bu tasfiyeler tepkinin sertliğini açıklayan unsurlardan biri oldu.

Analize göre dört etkenin sıralaması şöyle oluşuyor. Hazine duyurusu kıvılcımı çaktı, dolara güvenin azalması ve ABD'nin mali gidişatı kıt varlıklara talebi güçlendirdi, fon girişleri gerçek spot alım ekledi, kısa pozisyon tasfiyeleri de güçlenen hareketi hızlandırdı.

Bitcoin canlı verinin alındığı sırada 79 bin 225 dolardan işlem gördü. Kripto para gün içinde 81 bin 269 dolara kadar çıktıktan sonra eşiğin altına indi ve son 24 saatteki kazancını yüzde 1,77'ye çekti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'deki yükselişin nedeni belli oldu - Son Dakika

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