Bitcoin'e ABD enflasyonundan darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin'e ABD enflasyonundan darbe

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'e ABD enflasyonundan darbe
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması Bitcoin'de satış getirdi. Veri öncesinde 84 bin dolara yaklaşan fiyat, açıklamanın ardından 83 bin doların altına geriledi. Fiyat artışlarının hızlanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıradaki faiz kararına ilişkin baskıyı artırdı.

Açıklanan verinin ardından Bitcoin yaklaşık 83 bin 800 dolardan 82 bin 800 dolara çekildi. İlk dakikalardaki kayıp yaklaşık bin doları buldu. Günün devamında 83 bin doların altında kalan fiyat, açıklama öncesindeki seviyesini geri alamadı.

ABD ENFLASYONU YÜZDE 3,7'YE ÇIKTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık artış için beklenti yüzde 3,6 düzeyindeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 3,4, aylık artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

Benzin fiyatlarındaki aylık yüzde 9,1'lik yükseliş, toplam tüketici fiyat artışının yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji fiyatları genelinde artış yüzde 5,2'ye ulaştı. Böylece enerji maliyetleri, enflasyondaki hızlanmanın başlıca kaynağı oldu.

Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek göstergede de beklentiler aşıldı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 olarak açıklandı. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,5 düzeyindeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ağustostaki yüzde 2,4'ün üzerine çıktı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Hem genel hem de çekirdek enflasyonun tahminlerden yüksek gelmesi, fiyat baskılarının yalnız enerjiyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Bitcoin'in açıklama sonrası gerilemesi de para politikasında rahatlama beklentilerinin zorlandığı bir ortamda gerçekleşti.

Yüksek faizler, borçlanma maliyetini artırırken faiz getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor. Bu durum Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelen talebi sınırlayabiliyor. Enflasyonun yeniden hızlanması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya ek sıkılaştırmaya gitmesi ihtimalini piyasanın gündeminde tutuyor.

Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 27-28 Ekim'de yapılacak. Son enflasyon rakamı, toplantı öncesindeki önemli göstergelerden biri oldu. Tek bir veri, alınacak faiz kararını kesinleştirmiyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıMerkez BankasıKripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin'e ABD enflasyonundan darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei