Bitcoin\'in önündeki son engel belli oldu

Bitfinex son raporunda, Bitcoin'in yükselişini destekleyecek üç koşuldan ikisinin karşılandığını belirtti. İlk koşul faiz artırımı beklentisinin zayıflaması, ikincisi ise finansal koşulların zaten gevşek olmasıydı. Temmuzda enflasyon yüzde 3,4'e gerileyince ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 52'den yüzde 30'a indi. S&P 500 rekor tazelerken kısa vadeli tahvil getirileri de geriledi ve yatırımcıların riskli varlık iştahı arttı.

Üçüncü koşul ise henüz karşılanmadı. Bitfinex, hisse senedi, teknoloji ve yapay zeka piyasalarındaki paranın kripto ekosistemine girmesi halinde Bitcoin'de yükselişin de bunu izleyeceğini savunuyor. Ancak bu sermaye şimdilik kripto tarafına geçmedi.

Şu an tablo tam tersine işliyor. Spot Bitcoin ETF'leri 10-14 Ağustos haftasında yaklaşık 385 milyon dolar kaybetti. En büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy alımlarını yavaşlattı ve üst üste üçüncü hafta satışa geçti. Bu satışların içinde 1690 Bitcoin de yer aldı. Stablecoin arzı ise mayıstaki 315 milyar dolarlık zirveden 300,7 milyar dolara indi.

GÖZLER 67 BİN DOLARLIK EŞİKTE

Bitfinex analistleri, Bitcoin'in zincir üstü maliyet tabanı olan 63 bin 200 doları iki haftadır savunmasını yükseliş lehine bir işaret olarak okuyor. Analistlere göre yön yukarı dönerse, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetine denk gelen 67 bin 176 dolar ilk önemli direnç olacak. Bu seviyenin aşılması, son dönemde alım yapanları yeniden kâra geçirebilir. 63 bin 200 dolar kırılırsa fiyat, haziran dibine yakın 57 bin 800 dolara kadar gerileyebilir.

İNCE PİYASA HER YÖNE SERT TEPKİ VERİYOR

Piyasadaki durgunluk işlem hacmine de yansıdı. Büyük platformlarda spot işlem hacmi 2019 başından bu yana en düşük düzeye indi. Bitcoin'in transfer hızı da yedi yılın en düşük noktasına geriledi. Bitfinex, bu kadar ince bir piyasada küçük alımların ralli başlatabileceğini, küçük satışların ise ani bir düşüş tetikleyebileceğini vurguladı.

YÜKSELİŞİN YAKITI HENÜZ EKSİK

Bitfinex, gevşeyen para politikasına rağmen yükselişin henüz yeterli sermayeyle beslenmediğini kaydetti. Analistlere göre asıl soru değişti. Koşulların iyileşmesi artık tek başına yeterli değil, bu iyileşmenin gerçek kripto girişine dönüşmesi gerekiyor. Kalıcı ETF girişleri ile genişleyen stablecoin arzı, bu bağın yeniden kurulduğunu gösterecek. Fed'in para politikası kurulu 15-16 Eylül'de toplanacak.