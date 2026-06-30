BlackRock Aladdin Ethena desteğini getirdi - Son Dakika
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BlackRock Aladdin Ethena desteğini getirdi

BlackRock Aladdin Ethena desteğini getirdi
30.06.2026 15:06
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BlackRock, kurumsal yatırım platformu Aladdin'de Ethena'nın stablecoin ürünlerine desteğini derinleştirdi. Anlaşma, Ethena'nın sentetik doları USDe'yi Aladdin'de desteklenen bir kripto para haline getiriyor ve tokenlaştırılmış varlıklarla dijital dolarların birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

BlackRock ve Ethena Labs, Aladdin kullanan kurumsal yatırımcılara Ethena'nın ürünlerine daha geniş erişim sağlayan bir iş birliğini derinleştirdiklerini duyurdu. Anlaşma, BlackRock'ın tokenlaştırılmış Hazine fonu BUIDL için likiditeyi de iyileştiriyor. Kurumsal yatırımcıların portföylerindeki riski izleyip yönetmesine yardımcı olan Aladdin, bu adımla dijital dolar altyapısının kurumsal benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

İş birliği kapsamında Ethena'nın sentetik doları USDe, Aladdin'de desteklenen bir kripto para oldu. Ethena ayrıca, BlackRock'ın BUIDL fonunun tokenlaştırma platformu ve düzenlemeye tabi transfer acentesi Securitize üzerinden 100 milyon dolarlık bir likidite imkânını destekleyecek.

BUIDL MÜŞTERİLERİ STABLECOIN'E GEÇİŞ YAPABİLECEK

Yeni yapı, uygun BUIDL müşterilerinin BUIDL tokenlarını USDC, USDtb ve diğer desteklenen stablecoinlerle takas etmesine olanak tanıyacak. Müşteriler bu stablecoinleri normal piyasa saatleri dışında da yeniden BUIDL'a çevirebilecek. BlackRock dijital varlıklar küresel başkanı Robert Mitchnick, bu likidite imkânının tokenlaştırılmış Hazine fonlarına özgü değerin merkezindeki sürtünmesiz birlikte çalışabilirliği sağladığını söyledi.

Ethena'nın kurucusu Guy Young ise dijital varlık benimsenmesinin bir sonraki aşamasının, geleneksel kurumların zincir üstü ürünlerle tanıdık sistemler üzerinden etkileşime girmesini sağlayan altyapıyla yürüyeceğini belirtti. Circle'ın USDC'si ve Tether'in USDT'si gibi nakde dayalı geleneksel stablecoinlerin aksine USDe, daha fazla getiri üretme potansiyeli taşıyan bir sentetik dolar olarak öne çıkıyor.

TOKENLAŞTIRILMIŞ HAZİNELER 15 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

BlackRock ve Ethena'nın daha önce, Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen ve büyük ölçüde BUIDL ile desteklenen USDtb stablecoini çevresinde bir iş birliği bulunuyordu. 2024'te Ethereum üzerinde başlatılan BUIDL, dünyanın en büyük tokenlaştırılmış ABD Hazine fonlarından biri haline geldi.

Tokenlaştırılmış Hazine tahvilleri, yaklaşık 15 milyar dolarlık zincir üstü büyüklükle gerçek dünya varlıkları (RWA) pazarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Bir yıl önce Ethena ile Securitize, BUIDL fonu ile USDtb arasında 7/24 atomik transferleri devreye almıştı. Verilere göre BUIDL'ın kilitli toplam değeri yaklaşık 3 milyar dolara ulaşıyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Aladdin Ethena desteğini getirdi - Son Dakika

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