BlackRock portföyündeki bu token herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock portföyündeki bu token herkesi şaşırttı

22.07.2025 17:29
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BlackRock'un kripto varlık portföyünde Imagen Network (IMAGE) beklenmedik şekilde üçüncü sıraya yükseldi. Düşen fiyatlara rağmen düşük piyasa değerli bu token kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Solana Blockchain ağında geliştirilen Imagen Network (IMAGE), beklenmedik biçimde BlackRock'un en büyük üçüncü kripto varlığı oldu. Portföy takip verilerine göre Bitcoin ve Ethereum'dan sonra en yüksek tutara sahip token artık IMAGE oldu. Son dönemde IMAGE üzerinde yaşanan sert fiyat düşüşüne rağmen kripto para birimine kurumsal ilgi devam ediyor.

Kurumsal Yatırımcıların Yoğun İlgisi IMAGE Token'a Yöneldi

Solana Blockchain ağı üzerinde geliştirilen düşük piyasa değerli bir token olan Imagen Network (IMAGE), beklenmedik şekilde BlackRock'un üçüncü en büyük kripto para varlığı haline geldi. On-chain portföy takip verilerine göre bu durum, token lansman tarihinden bu yana keskin fiyat düşüşüne rağmen gerçekleşti.

IMAGE token şu anda 0,004407 dolar seviyesinden işlem görürken günlük bazda yüzde 8,22 değer kaybetti ve toplam piyasa değeri 22 milyon doları aşkın seviyede bulunuyor. Geçtiğimiz hafta içinde token yüzde 45,65 düşüş yaşarken 12 Haziran tarihindeki lansmanından bu yana yüzde 80'in üzerinde geriledi. Yıl başından bugüne kadar olan dönemde ise IMAGE yüzde 84,56 değer kaybetti.

BlackRock'un elinde 100 milyonun üzerinde IMAGE token bulunuyor ve bu varlığın toplam değeri yaklaşık 445 bin 920 dolar seviyesinde. Bu miktar şirketin SPX varlığının hemen önünde yer alarak üçüncü en büyük kripto para pozisyonunu oluşturuyor. Fonun kripto portföyünde hala Bitcoin baskınlığı sürerken 720 bin BTC ile 85,6 milyar dolar değere sahip. Ethereum ise 2,14 milyon ETH ile 7,91 milyar dolar değer taşıyor.

VanEck, Purpose Investments, a16z ve Abraxas Capital gibi diğer büyük kurumlar da önemli IMAGE pozisyonlarına sahip durumda. Ancak geçtiğimiz 7 günlük dönemde bu fonların tamamı IMAGE varlıklarının dolar değerinde yaklaşık yüzde 41 düşüş yaşadı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock portföyündeki bu token herkesi şaşırttı - Son Dakika

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