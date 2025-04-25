Blockchain teknolojisi 2025\'te büyük atılım yaşayacak

Citigroup yayınladığı yeni raporda, stablecoin piyasasının geleceğine ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Bankacılık devi, finans ve kamu sektöründeki düzenleyici değişikliklerin kripto para piyasasında tarihi bir dönüşüme yol açabileceğini belirtiyor. Rapor, stablecoin piyasasının büyümesiyle ABD Hazine bonoları için yeni talep oluşacağını ve geleneksel bankacılık sisteminin bazı zorluklarla karşılaşabileceğini öngörüyor.

Citigroup: Blockchain Teknolojisi ChatGPT Benzeri Dönüm Noktasında

Citigroup tarafından yayınlanan raporda stablecoin piyasasının üç farklı senaryo altında nasıl gelişeceği değerlendiriliyor. Temel senaryoda piyasanın 1,6 trilyon dolara, iyimser senaryoda 3,7 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülürken, entegrasyon zorlukları devam ederse bu rakamın 500 milyar dolarla sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Rapor, bu yılın Blockchain teknolojisi için bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor. Bankacılık devi, bu gelişmeyi yapay zeka alanında ChatGPT'nin yarattığı devrime benzetiyor. Özellikle stablecoin kullanımının yaygınlaşmasının bu dönüşümde önemli rol oynayacağı vurgulanıyor.

Başkan Trump'ın kripto dostu yönetimi altında, Kongre'nin gündeminde olan stablecoin mevzuatının büyümeyi tetikleyebileceği öngörülüyor. Bank of America gibi büyük geleneksel bankaların ABD doları destekli kripto tokenları ihraç etme işine ilgi gösterdiği aktarılıyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde değerlendirilen tasarılar, sektörün geleceğini şekillendirecek.

Citigroup, stablecoinlerin ABD Hazine bonoları için net yeni talep yaratabileceğini ve stablecoin ihraççılarını 2030 yılına kadar ABD Hazine bonolarının en büyük sahipleri arasına sokabileceğini öngörüyor. Halihazırda, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether (USDT), milyarlarca dolarlık ABD Hazine bonosu tutuyor.

Raporda, stablecoinlerin geleneksel bankacılık ekosistemleri için "mevduat ikamesi yoluyla" tehdit oluşturabileceği uyarısı da yer alıyor. Bazı bankalar, lobi kuruluşları aracılığıyla, ABD dolarına sabitlenmiş tokenları ihraç edebilecek şirket türlerini sınırlayacak düzenlemeler için yasa koyucuları teşvik etmeye çalışıyor.