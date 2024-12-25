Büyük bankalar stablecoin ödemelerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Büyük bankalar stablecoin ödemelerine hazırlanıyor

Büyük bankalar stablecoin ödemelerine hazırlanıyor

Kripto dünyasının önemli oyuncularından BitPay, stablecoinlerin platform üzerindeki işlem hacminin yüzde 25'ini oluşturduğunu açıkladı. USDC işlemlerinin ortalama değeri 5.000 doları aşarken, Bitcoin işlemleri 1.000 dolar seviyesinde kalıyor. Bu veriler, stablecoinlerin ticari işlemlerde tercih edildiğini gösteriyor.

25.12.2024 11:35
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Visa, stablecoin kartlarına yönelik yatırımlarını artırırken, Tether ve Circle pazar hakimiyetlerini güçlendiriyor. Kripto sektöründe stablecoinler 2024'te 200 milyar dolarlık hacme ulaşırken, düzenleyici belirsizlikler ve yeni fintech girişimleri rekabeti şekillendirecek.

Fintech Şirketleri Stablecoin Yarışına Katılıyor

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden BitPay'in pazarlama müdürü Bill Zielke, stablecoinlerin platform üzerindeki işlem hacminin 2024'te yüzde 25'e ulaştığını açıkladı. USDC işlemlerinin ortalama değeri 5.000 doları geçerken, Bitcoin işlemleri 1.000 dolar seviyesinde seyrediyor.

Visa'nın kripto başkanı Cuy Sheffield, stablecoin benimsenmesinin küresel ödemeleri modernize edebileceğini ve düzenleyebileceğini belirtti. Sheffield, 2025'te stablecoin bağlantılı kartlara olan talebin artacağını ve şirketin bu alanda yeteneklerini geliştireceğini dile getirdi.

Alchemy Pay'in pazarlama müdürü Ailona Tsik, USDT ve USDC'nin yerleşik güvenilirlikleri ve geniş kullanıcı tabanları sayesinde pazar liderliğini sürdüreceğini öngörüyor. Merkeziyetsiz stablecoin protokolü Ethena'nın kurucusu Guy Young ise toplam stablecoin pazar değerinin 300 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Kripto Para, Visa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Büyük bankalar stablecoin ödemelerine hazırlanıyor - Son Dakika

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