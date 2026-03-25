CFTC'den kripto para, yapay zeka ve tahmin piyasaları için yeni görev gücü

25.03.2026 09:54
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para, Blockchain, yapay zeka ve tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla yeni bir inovasyon görev gücünü kurdu.

CFTC Başkanı Michael Selig, görev gücünü duyurdu. Selig, birimin kurumun İnovasyon Danışma Komitesi ile koordineli çalışacağını ve yalnızca kriptoyla sınırlı kalmayacağını belirtti. "Görev gücünün arkasındaki fikir, yenilikçilerin ve geliştiricilerin personelle doğrudan iletişim kurabileceği bir alan yaratmak. Sadece kripto para ile kısıtlı kalmayıp, tahmin piyasaları ve yapay zeka da kapsama dahil." ifadesini kullandı.

PİYASA YAPISI YASASI SENATO'DA TIKANDI

Görev gücünün başına, Ocak ayında CFTC'ye kıdemli danışman olarak katılan Michael Passalacqua getirildi. Passalacqua daha önce uluslararası hukuk firması Simpson Thacher & Bartlett'te kripto ve Blockchain konularında çalışıyordu.

Selig'in CFTC'deki bu adımı, kendisinin daha önce görev yaptığı bir yapıyı andırıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ocak 2025'te benzer bir kripto görev gücü oluşturmuştu. Komisyon Üyesi Hester Peirce liderliğindeki bu birimde Selig, Başkan Donald Trump tarafından CFTC başkanlığına aday gösterilmeden önce baş hukuk danışmanı olarak görev yapıyordu.

CFTC'nin hamlesi, SEC'in geçen hafta kripto varlık menkul kıymetlerinin büyük bölümünü federal yasa kapsamında değerlendirmeyeceğini öngören bir yorum bildirisi yayımlamasının ardından geldi. SEC Başkanı Paul Atkins, kararı kapsamlı bir dijital varlık çerçevesi konusunda Kongre'nin hareketsizliği karşısında bir "köprü" olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te CLARITY Yasası adıyla geçen piyasa yapısı tasarısı, stablecoin getirisi, tokenize hisse senetleri ve etik tartışmaları nedeniyle Senato'da tıkandı. Tasarının tam oylama için Senato'ya ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

09:59
Real Madrid’in beslenme uzmanından olay iddia
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
