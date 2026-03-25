CFTC\'den kripto para, yapay zeka ve tahmin piyasaları için yeni görev gücü

CFTC Başkanı Michael Selig, görev gücünü duyurdu. Selig, birimin kurumun İnovasyon Danışma Komitesi ile koordineli çalışacağını ve yalnızca kriptoyla sınırlı kalmayacağını belirtti. "Görev gücünün arkasındaki fikir, yenilikçilerin ve geliştiricilerin personelle doğrudan iletişim kurabileceği bir alan yaratmak. Sadece kripto para ile kısıtlı kalmayıp, tahmin piyasaları ve yapay zeka da kapsama dahil." ifadesini kullandı.

PİYASA YAPISI YASASI SENATO'DA TIKANDI

Görev gücünün başına, Ocak ayında CFTC'ye kıdemli danışman olarak katılan Michael Passalacqua getirildi. Passalacqua daha önce uluslararası hukuk firması Simpson Thacher & Bartlett'te kripto ve Blockchain konularında çalışıyordu.

Selig'in CFTC'deki bu adımı, kendisinin daha önce görev yaptığı bir yapıyı andırıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ocak 2025'te benzer bir kripto görev gücü oluşturmuştu. Komisyon Üyesi Hester Peirce liderliğindeki bu birimde Selig, Başkan Donald Trump tarafından CFTC başkanlığına aday gösterilmeden önce baş hukuk danışmanı olarak görev yapıyordu.

CFTC'nin hamlesi, SEC'in geçen hafta kripto varlık menkul kıymetlerinin büyük bölümünü federal yasa kapsamında değerlendirmeyeceğini öngören bir yorum bildirisi yayımlamasının ardından geldi. SEC Başkanı Paul Atkins, kararı kapsamlı bir dijital varlık çerçevesi konusunda Kongre'nin hareketsizliği karşısında bir "köprü" olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te CLARITY Yasası adıyla geçen piyasa yapısı tasarısı, stablecoin getirisi, tokenize hisse senetleri ve etik tartışmaları nedeniyle Senato'da tıkandı. Tasarının tam oylama için Senato'ya ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.