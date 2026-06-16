CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama

CFTC\'den kripto para odağını güçlendiren atama
16.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto görev gücüne danışmanlık yapan Donald Battle'ı baş veri inovasyon sorumlusu olarak işe aldı.

CFTC, Blockchain adli analizi konusunda derin deneyime sahip yeni bir baş veri inovasyon sorumlusu atadı. Bu adım, kurumun teknolojiye daha fazla odaklanmasının işareti olarak görülüyor. Yayımlanan bildiride CFTC Başkanı Michael Selig, Battle'ın bu göreve getirildiğini duyurdu.

Battle, görevdeki Trump yönetimiyle birlikte Ocak 2025'te SEC kripto görev gücü danışmanı olarak atanmıştı. Daha önce CFTC'de Blockchain veri danışmanı ve Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Ağı'nda (FinCEN) kripto uygulama uzmanı olarak çalıştı. Selig, tercihinin gerekçeleri arasında Battle'ın "veri bilimi, Blockchain adli analizi, programlama arayüzleri ve ileri yapay zeka çözümleri" alanındaki deneyimini gösterdi.

CLARITY YASASI CFTC'NİN ROLÜNÜ YENİDEN ÇİZİYOR

Atama, Kongre'nin dijital varlık piyasa yapısı yasası CLARITY Act ile CFTC ve SEC'in rollerini yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde geldi ve kurumun kripto düzenleme ile denetimine yaklaştığının işareti oldu. Selig, dijital varlık düzenlemesi ve denetiminin birçok yönünden sorumlu kurumun tek komisyon üyesi olmayı sürdürüyor.

CFTC TAHMİN PİYASALARINDA MÜNHASIR YETKİ İDDİA EDİYOR

Selig döneminde CFTC, Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası platformlarını düzenleme konusunda münhasır yetki iddia etti. Bu durum, söz konusu platformları yasa dışı kumar olarak nitelendirip engellemeye çalışan eyalet düzeyindeki otoritelere karşı çok sayıda davaya yol açtı.

CFTC geçen hafta, Kalshi ve Polymarket gibi platformlarda sunulan spor olay sözleşmelerini kumarı işaret eden "rastlantısal şans oyunlarından" ayırabilecek bir taslak kural yayımladı. Kamuoyunun, kurumun spor olay sözleşmeleri ve bahis düzenlemesine eyalet ile federal düzeyde nasıl yaklaşacağını etkileyebilecek bu taslağa görüş bildirmesi için 45 günü bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:28
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026’da da lider
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026'da da lider
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:10:28. #7.13#
SON DAKİKA: CFTC'den kripto para odağını güçlendiren atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.