ChatGPT Bitcoin'in 100 bin doların altına ineceği tarihi hesapladı

OpenAI'ın yapay zeka modeli ChatGPT, Bitcoin'in Ağustos-Eylül 2025'te yüzde 30-40 ihtimalle 100 bin doların altına düşebileceğini hesapladı. AI modeli, 116 bin dolardaki kritik destek seviyesinin kırılması halinde büyük satış dalgasının başlayabileceğini belirtiyor. Spot ETF girişlerindeki yavaşlama ve ABD piyasa düzeltmesi ana risk faktörleri olarak gösteriliyor.

Bitcoin İçin Ağustos-Eylül Ayları Tehlikeli Olabilir

ChatGPT'nin analizi, Bitcoin'in şu anda 116 bin dolardaki kritik destek seviyesinin yakınında bulunduğunu gösteriyor. AI modeli, bu seviyenin altına bir gerileme yaşanması durumunda fiyatın 105 bin ile 108 bin dolar arasına gerileyebileceğini hesapladı.

Yapay zeka aracının vurguladığı en büyük riskler arasında spot ETF girişlerindeki yavaşlama ve daha geniş bir ABD piyasa düzeltmesi yer alıyor. Bitcoin ETF'leri, kripto paranın momentumunda kilit bir faktör olarak öne çıkıyor ve 123 bin doların üzerindeki rekor zirveye katkıda bulunmuştu.

Özellikle, 25 Haziran'da spot Bitcoin ETF'leri 130,8 milyon dolarlık giriş görmüştü. Citi analistleri de benzer uyarılarda bulunarak, ETF girişleri devam ederse 2025 sonunda 135 bin dolarlık bir temel senaryo öngörürken, varlığın 64 bin dolar kadar geri çakılabileceği konusunda da uyardı.

ChatGPT ayrıca Bitcoin'in S&P 500 ile bağlantısının son aylarda artmasının ek baskı yaratabileceğini belirtti. Bu durum, geleneksel piyasalardaki herhangi bir düzeltmenin Bitcoin'i de etkileyebileceğini gösteriyor.

Kripto para ticaret uzmanı Michaël van de Poppe de Bitcoin'in 116 bin doların üzerinde tutunmasının önemini vurguladı. Poppe'nin analizine göre bu eşiğin üzerinde desteği korumanın önümüzdeki hafta yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir hamle için zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Yazım sırasında Bitcoin 117.970 dolardan işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,33 değer kazanmış durumda. 115 bin dolarlık destek tuttuğu sürece, önde gelen kripto paranın daha yüksek fiyatları hedeflemesi için alan bulunuyor.