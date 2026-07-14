Çin kripto para gizliliğine karşı düğmeye bastı - Son Dakika
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Çin kripto para gizliliğine karşı düğmeye bastı

Çin kripto para gizliliğine karşı düğmeye bastı
14.07.2026 13:00
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Çinli savcılar, kripto para kaynaklı kara para aklama soruşturmalarında daha agresif ve hedefli bir yaklaşıma geçilmesi çağrısı yaptı. Çağrı, ülkenin en üst yargı makamının internet sitesinde yayımlanan bir yazıda dile getirildi.

Çin'in en üst savcılık makamı Yüksek Halk Başsavcılığı'nın (SPP) resmî sitesinde yer alan yazıda, sanal para birimlerinin işlem verimliliğini artırdığı ancak merkeziyetsiz, anonim ve sınır ötesi dolaşım özellikleriyle kara para aklama suçlarına eşi görülmemiş bir kolaylık sağladığı savunuldu. Yazı, Çin'in mevcut yasal çerçevesinin dijital varlık teknolojilerine ayak uyduramadığını, bunun da kara para aklamayı soruşturmayı, delil toplamayı ve çalınan varlıkları geri kazanmayı zorlaştırdığını öne sürüyor.

İki SPP yetkilisi ile bir Xiangtan Üniversitesi profesörünün de aralarında bulunduğu yazarlar, özellikle karıştırıcıların, gizlilik coinlerinin ve merkeziyetsiz borsaların kullanımına dikkat çekti. Yazarlara göre mevcut soruşturma yöntemleri bu araçlar üzerinden yapılan işlemleri izlemekte ve delil toplamakta zorlanıyor.

KARIŞTIRICI KULLANIMI AKLAMA KASTI SAYILSIN ÖNERİSİ

Yazarlar, bir kişinin karıştırıcı ya da gizlilik coini kullanması durumunda kara para aklama kastı taşıdığının varsayılması gerektiğini savundu. Şüpheli koşullarda büyük miktarda kripto paranın hızla hareket ettirilmesinin ya da açıklanamayan anonim cüzdanlar üzerinden sık ve yüksek tutarlı işlemler yapılmasının da kara para aklama işareti sayılması gerektiğini belirttiler.

Yazıda adı geçmese de karıştırıcılar arasında en çok tanınan araç Tornado Cash, en bilinen gizlilik coinleri ise Monero ve Zcash olarak öne çıkıyor. Tornado Cash ve diğer kripto karıştırıcıları, son yıllarda ABD ve Avrupa'da çok sayıda davanın ve yaptırım işleminin merkezinde yer aldı.

ABD HAZİNESİ KARIŞTIRICILARA FARKLI BİR GÖZLE BAKMIŞTI

Çin savcılarının önerisi, konuya daha temkinli bakan başka değerlendirmelerle tezat oluşturuyor. ABD Hazine Bakanlığı bu yıl Kongre'ye sunduğu 32 sayfalık bir raporda, kripto karıştırıcılarının meşru finansal gizlilik amaçlarına hizmet edebileceğini belirtti. Bu değerlendirme, kurumun 2022'de Tornado Cash'e yaptırım uygulamasının ardından kayda değer bir tutum değişikliğine işaret etti.

Çin ise büyük ölçüde kripto para ticaretini ve hizmetlerini yasaklarken yetkililer kripto kaynaklı suçları etkin biçimde soruşturuyor ve kovuşturuyor. Ülkenin merkez bankası Çin Halk Bankası (PBoC) geçen yıl, dijital varlık işlemlerinin ülkede yasa dışı olduğu yönündeki tutumunu yinelemişti.

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Son Dakika Kripto Para Çin kripto para gizliliğine karşı düğmeye bastı - Son Dakika

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