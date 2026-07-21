CoinShares Avrupa\'da kurumsal yatırımcılar için UCITS platformu kurdu

CoinShares'ın salı günkü açıklamasına göre yeni platform, şirketi Avrupa genelinde emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve özel bankalar dahil büyük kurumsal yatırımcıları hedeflemeye yakınlaştırıyor. Şirkete göre daha fazla yatırımın önündeki başlıca engel, ürünün yapısıydı. Bu yatırımcıların birçoğunun yatırım yetkileri, fiziksel olarak teminatlandırılanlar da dahil olmak üzere borçlanma araçlarını ellerinde tutmalarını engelliyordu. CoinShares'a göre UCITS (Devredilebilir Menkul Kıymetlere Toplu Yatırım Girişimleri) platformu bu kısıtı ortadan kaldırıyor ve şirketin aynı yatırımcılara, arkalarındaki çok daha büyük sermaye havuzuna, yetkilerinin zaten uygun bulduğu bir formatta hizmet vermesine imkân tanıyor.

Devredilebilir Menkul Kıymetlere Toplu Yatırım Girişimleri anlamına gelen UCITS, Avrupa Birliği genelinde pazarlanabilen yatırım fonlarını düzenleyen bir çerçeve olarak biliniyor. Yeni platform kapsamındaki ilk fon olan CoinShares Bitcoin Madencilik UCITS ETF'si, salı günü Deutsche Börse Xetra'da işlem görmeye başladı. Şirketin kurucu ortağı, başkanı ve üst yöneticisi Jean-Marie Mognetti, bunun sıradan bir yatırım ürününün lansmanı olmadığını, dünyanın en yaygın tanınan fon çerçevelerinden biri altında düzenlenmiş fonlar geliştirip sunmalarına imkân veren bir platformla UCITS piyasasına girişlerini işaret ettiğini söyledi.

PLATFORM SABİT MALİYETLE FAALİYET KALDIRACI HEDEFLİYOR

CoinShares, yeni platformun büyük ölçüde sabit bir maliyet tabanıyla çalıştığını ve önemli bir faaliyet kaldıracı üretecek biçimde tasarlandığını belirtti. Şirket, platformu zaman içinde ek dijital varlık ve tematik yatırım stratejileri başlatmak için kullanmayı planlıyor.

Şirket, nisanda ABD'de halka açılmasından bu yana yayımladığı ilk yıllık rapora göre 2025'te 165,7 milyon doları aşan gelir elde etti. Şirketin Nasdaq'ta işlem gören hissesi ise yüzde 2,1 değer kaybederek 4,11 dolardan kapandı.