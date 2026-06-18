CryptoQuant kurucusundan altcoinler için dikkat çeken bir ayrım

CryptoQuant analisti IT Tech, spot borsalarda altcoin satış baskısının beş yılın en uç seviyesine çıktığını belirtti. Bitcoin ve Ethereum dışındaki tokenların kümülatif alış-satış hacmi farkı, şirketin 2020'de veri toplamaya başlamasından bu yana en derin negatif seviyeye geriledi. Bu gösterge 2025 başında neredeyse yatay seviyeye dönmüş, ardından sert biçimde aşağı kırılmıştı.

Şirketin kurucusu Ki Young Ju, asıl sorunun anlatı odaklı projeler olduğunu, altcoinlerin bir kategori olarak bitmediğini vurguladı. Ju bir paylaşımında, "Sadece token çıkararak para kazanma dönemi sona erdi." dedi. Ona göre ayakta kalan tokenların anlatının ötesinde gerçek işlere, gerçek gelire ve geniş finansal trendlerle uyuma ihtiyacı var.

JU ÜÇ DAYANIKLI ALTCOIN KATEGORİSİ SAYDI

Ju, dayanıklı gördüğü üç kategoriye işaret etti. Bunlar, Binance'ın BNB'si ve Telegram'ın GRAM'ı gibi yerleşik internet şirketlerine bağlı tokenize pazar katmanları, Hyperliquid gibi gerçek geliri olan DeFi protokolleri ve stablecoinler, tokenize hisseler ile yapay zeka ajanları için Blockchain altyapısı gibi trendlerle uyumlu projeler oldu.

ALTCOİN PİYASASI 2021 ZİRVESİNİ AŞAMADI

Altcoinlerin toplam piyasa değeri Ju'ya göre 2021 zirvesinin çok az ötesine geçti. Sermaye, Bitcoin'in geleneksel finans likiditesini içine çekmesinin aksine ağırlıklı olarak kripto içinde kalıyor ve piyasaya yeni para girmiyor.

Ju, kripto dünyasının dönüşümünü "Kriptoya caz için geldim ama bir noktada klasik müzik çalmaya başladı." sözleriyle anlattı. Kurucuya göre piyasanın kurumsal katılım ve düzenlemeye doğru kayması onu daha yavaş ama daha büyük ve daha güvenli hale getiriyor.