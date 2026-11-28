Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin (BTC) için 60 bin doların geçmiş döngülerle karşılaştırıldığında şimdiden güçlü bir fiyat olduğunu söyledi. Zhao, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta cuma günü düzenlenen BNB Demo Night etkinliğinde konuştu.

Zhao, son düşüşü daha geniş bir döngünün parçası olarak gördüğünü belirtti. Fiyatın 120 bin dolara dönmesini tercih edeceğini de ekledi. Zhao'ya göre 60 bin dolar bir önceki döngünün zirve bölgesine denk geliyor ve bu da seviyeyi uzun vadede önemli kılıyor.

BİTCOİN 2018'DE 3000 DOLARA KADAR İNMİŞTİ

Zhao geçmiş düşüş dönemlerini örnek gösterdi. Bitcoin 2017-2018 döngüsünde yaklaşık 20 bin dolardan 3000 dolar civarına gerilemişti. 2013'te 1000 dolar civarında zirve yapan fiyat ise 2015'te 150 dolar seviyesine kadar inmişti.

Zhao, piyasaya yeni girenlerin ilk uzun düşüşlerinde daha fazla baskı hissettiğini söyledi. Bitcoin 20 Kasım'da temmuzdan bu yana ilk kez 60 bin doların altına inmişti. Yapay zeka yatırımlarındaki değerleme kaygıları riskli varlıkları baskılıyordu.

Zhao'ya göre düşüşte teknoloji hisselerindeki kayıplar, gümrük tarifesi kaygıları ve Binance'e yapılan saldırı da etkili oldu. Borsadan 29 Ekim'de yaklaşık 6,34 milyar dolarlık varlık çalınmıştı. Zhao, küresel piyasalar birbirine bağlı olduğu için Bitcoin'deki düşüşü tek bir nedene bağlamanın zor olduğunu söyledi.

1 TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETLER SERMAYEYİ ÇEKİYOR

Zhao, yapay zekaya akan yatırımları kripto piyasasındaki likiditeyi en çok etkileyen unsurlardan biri olarak gösterdi. SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin büyük sermaye çektiğini, yatırımcıların önünde daha fazla seçenek bulunduğunu belirtti.

Zhao'nun verdiği rakamlara göre SpaceX'in değerlemesi 1 trilyon doları aşıyor. Anthropic için verdiği değerleme ise 1,3 ile 1,4 trilyon dolar arasında bulunuyor. Zhao yine de bunun yapay zekanın blok zincirinin yerini alacağı anlamına gelmediğini savundu.

Zhao'ya göre yapay zeka internete ve finans sistemlerine dayanıyor. Blok zinciri ise internet üzerinde işlem yapmanın daha iyi bir yolunu sunuyor. Zhao, dört yıllık döngünün büyük ölçüde yatırımcı psikolojisiyle şekillendiğini ve kayıplar unutuldukça iyimserliğin geri döndüğünü söyledi.

Zhao'ya göre sektörün uzun vadeli büyümesi teknolojiye ve kullanıcı sayısına bağlı. Tayland'daki Binance TH ortaklığı yüzde 2'nin altında pazar payıyla başlayıp ülkenin lideri oldu. Zhao sektörün spekülatif meme coinlere odaklanmasını da eleştirdi.

Aynı etkinlikte Binance'in kurucu ortağı He Yi, en iyi geliştiricilerin yapay zekaya geçmesinin güven sorununu derinleştirdiğini söyledi. Zhao ise net bir taban fiyat vermeden dibe yaklaşıldığını umduğunu belirtti. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 700 dolardan işlem görüyor.