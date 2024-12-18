Deutsche Bank Ethereum ekosistemini kurumsal finansa taşıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Deutsche Bank Ethereum ekosistemini kurumsal finansa taşıyor

Deutsche Bank Ethereum ekosistemini kurumsal finansa taşıyor

Almanya'nın en büyük kredi kuruluşu Deutsche Bank, Blockchain kullanımını yaygınlaştırmak için Ethereum üzerinde kendi L2 çözümünü geliştiriyor. ZKsync teknolojisini kullanan projenin 2025'te kullanıma sunulması planlanıyor. Proje, finansal işlemlerde şeffaflık ve uyum gereksinimlerini dengeleyerek, geleneksel finans kurumlarının kripto dünyasına entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

18.12.2024 16:55
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Singapur Para Otoritesi'nin Proje Guardian girişiminin bir parçası olan Deutsche Bank'ın L2 çözümü, yeni özellikler içeriyor. Platform, regülatörlere özel gözetim yetkisi tanıyarak ve güvenilir doğrulayıcılar kullanarak yaptırıma tabi kuruluşlarla etkileşim risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Ethereum Ağında Kurumsal Entegrasyon

Deutsche Bank'ın Blockchain girişimi, finans sektöründe önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. L2 çözümü, Ethereum ağının güvenliğini ve şeffaflığını korurken, regülatör dostu özellikler sunuyor.

Proje Dama 2 kapsamında geliştirilen platform, finansal işlemlerin verimliliğini artırırken düzenleyici gereklilikleri de karşılıyor. Deutsche Bank'ın çözümü, yaptırıma tabi kuruluşlarla etkileşim risklerini minimize etmek için güvenilir doğrulayıcıları bir araya getiriyor.

Banka aynı zamanda Asya-Pasifik pazarlarında da kripto varlığını güçlendiriyor. Cryptocom ile başlatılan ortaklık, Singapur, Avustralya ve Hong Kong'da kurumsal bankacılık hizmetlerini kapsıyor. Deutsche Bank'ın bu hamleleri, kripto ekosistemindeki kurumsal entegrasyonu hızlandıracak nitelikte değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para Deutsche Bank Ethereum ekosistemini kurumsal finansa taşıyor - Son Dakika

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