Donald Trump kripto konseyinin başına önemli bir ismi atadı

Kripto Para

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni kurulan Kripto Konseyi'ne eski kolej futbolcusu Bo Hines'ı yönetici direktör olarak atadı. Hines, kripto para birimi ve yapay zeka danışmanı David Sacks ile birlikte dijital varlıklar alanında yenilik ve büyümeyi teşvik edecek. Bu atama, Trump'ın kripto sektörüne verdiği önemi ve Amerika'yı kriptonun dünya başkenti yapma hedefini pekiştiriyor.

ABD'de Yeni Dönem Başladı: Kripto ve Yapay Zeka İçin Büyük Hamle

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar ve yapay zeka alanında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Trump'ın kurduğu "Dijital Varlıklar için Başkanlık Danışmanları Konseyi"nin yönetici direktörlüğüne, 2022'de Kuzey Carolina'dan Kongre adaylığı deneyimi bulunan Bo Hines getirildi.

Truth Social platformundan yapılan duyuruda, konseyin başkanlığına kripto ve yapay zeka uzmanı David Sacks'ın atandığı belirtildi. Konsey, dijital varlıklar sektöründe yenilikleri desteklemeyi ve büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor. Bo Hines, David Sacks ile birlikte çalışarak sektör temsilcilerine gerekli kaynakları sağlayacak.

Başkanlık yarışında "ABD'yi kriptonun dünya başkenti yapma" vaadinde bulunan Trump, konseyin yapay zeka kanadı için de önemli bir atama gerçekleştirdi. Andreessen Horowitz'in eski genel ortağı Sriram Krishnan, kıdemli yapay zeka politika danışmanı olarak göreve getirildi. Krishnan, X platformunda yaptığı açıklamada, David Sacks ile iş birliği yaparak ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Trump'ın kripto para alanındaki bir diğer önemli hamlesi ise 4 Aralık'ta gerçekleşti. Kripto dostu iş insanı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun eski üyesi Paul Atkins, komisyon başkanlığına aday gösterildi. Bu adaylık, kripto düzenlemelerinin hafifletilmesi beklentisiyle sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.