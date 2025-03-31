Elon Musk Dogecoin açıklamasıyla şaşırttı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD federal hükümetinin Dogecoin kullanmak gibi bir planı olmadığını resmen duyurdu. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın adının DOGE olarak değiştirilmesinin kripto para birimi ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Bu açıklama sonrası uzun süredir yükseliş trendinde olan Dogecoin'in değerinde önemli oranda düşüş gözlemlendi.

Elon Musk Dogecoin Planını Açıkladı

Musk, kısa bir süre önce kendi kurduğu America PAC tarafından düzenlenen belediye toplantısında konuştu. "Bildiğim kadarıyla hükümetin Dogecoin veya başka bir kripto para birimini kullanma planı yok." diyen Musk, isim benzerliğinin internetteki önerilerden kaynaklandığını belirtti.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Hükümet Verimlilik Komisyonu'nun adının DOGE olarak değiştirilmesinin tamamen farklı bir mesele olduğunu vurguladı. "İsimler benzer, ancak tamamen farklı şeyler yapıyorlar. Biz kelimenin tam anlamıyla hükümeti yüzde 15 daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Departmanın isminin ilk duyurulduğu dönemde, Dogecoin'in uzun süredir destekçisi olan Musk'ın bu adımı, kripto para biriminin hükümet tarafından kullanılabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirmişti. Başkan Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından departmanın resmi internet sitesinde kısa süreliğine Dogecoin logosu görülmesi de bu söylentileri güçlendirmişti.

Piyasa verilerine göre Musk'ın açıklamasının ardından Dogecoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3,2 düşerek 0,16 dolar seviyesine geriledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı, aralarında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve İç Gelir Servisi'nin de bulunduğu on beşten fazla devlet kurumunu hedef alarak binlerce kişinin işten çıkarılmasına neden oldu. Ancak bu süreçte yaşanan hatalar departmanın çeşitli tepkilerle karşılaşmasına ve onlarca dava ile yüzleşmesine yol açtı.

Departmanın resmi internet sitesine göre DOGE, şimdiye kadar ABD hükümetine toplam 130 milyar dolar, yani vergi mükellefi başına yaklaşık 807 dolar tasarruf sağladığını iddia ediyor.