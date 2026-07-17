ESMA MiCA listesine 14 yeni kripto sağlayıcı ekledi

ESMA, geçici MiCA resmi listesini dün güncelledi ve lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) sayısını 294'e çıkardı. Yeni girişler arasında blok zinciri şirketi Ripple'ın Avrupa ödeme kolu Ripple Payments Europe'un yanı sıra Portekiz merkezli Bison Bank ve Hırvatistan'ın devlet bankası Hrvatska poštanska banka (HPB) yer aldı.

Güncelleme, ESMA'nın 3 Temmuz'daki çerçeve genişlemesinin ardından geldi. Düzenleyici o gün, MiCA'nın geçiş dönemi sona erdikten sonraki ilk büyük güncellemede 37 sağlayıcıyı listeye eklemişti.

RESMİ LİSTEYE ALMANYA'DAN İKİ BANKA DAHA EKLENDİ

Yeni eklenen şirketlerin birçoğu, geleneksel finans kuruluşlarının Avrupa'nın düzenlenmiş kripto piyasasına girişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bison Bank ve HPB'ye ek olarak kayıt listesine Almanya'dan Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ve Raiffeisenbank Auerbach-Freihung adlı iki kooperatif bankası kaydedildi. Güncellemede ayrıca Lihtenştayn merkezli Kaiser Partner Privatbank da yer aldı ve MiCA kapsamında düzenlenmiş kripto hizmeti sunan özel bankacılık gruplarının sayısı arttı.

Resmi listede İspanya'dan BBVA ve CaixaBank, Almanya'dan Commerzbank, Fransa'dan CACEIS Bank ve Standard Chartered Luxembourg gibi onlarca geleneksel finans kuruluşu bulunuyor.

UYUMSUZLAR LİSTESİ 164 GİRİŞE ULAŞTI

ESMA, tek bir resmi para birimine karşı istikrarlı değer korumak üzere tasarlanan elektronik para tokenleri (EMT) ile para birimleri veya emtia gibi birden fazla varlığa bağlanan varlık referanslı tokenlerin (ART) kayıt listelerinde değişiklik olmadığını bildirdi. Son güncelleme itibarıyla EMT resmi listesinde 21 ihraççı bulunuyor, ART listesinde ise onaylı ihraççı yer almıyor.

Düzenleyici, İtalya'nın menkul kıymetler otoritesi CONSOB'un işlemlerinin ardından uyumsuzlar listesine iki kuruluş daha ekledi. Reversal Investment Group ve Kortex'in eklenmesiyle uyumsuzlar listesindeki toplam giriş sayısı, kripto borsası MEXC de dahil olmak üzere 164'e ulaştı.