ETF çıkışları derinleşirken BlackRock'tan beklenmeyen bir yanıt - Son Dakika
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ETF çıkışları derinleşirken BlackRock'tan beklenmeyen bir yanıt

ETF çıkışları derinleşirken BlackRock\'tan beklenmeyen bir yanıt
22.06.2026 12:33
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, Ocak 2024'teki lansmanlarından bu yana en büyük 30 günlük net çıkışı kaydetti. BlackRock yöneticisi Jay Jacobs ise günlük çıkışların tek başına olumsuz okunmaması gerektiğini söyledi.

Galaxy Research verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri son 30 işlem gününde 6,35 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. Bu, fonların Ocak 2024'teki lansmanından bu yana gördüğü en büyük 30 günlük çıkış oldu. Geçen hafta üst üste altıncı haftalık çıkışını kaydeden fonların kümülatif net akışı 53,4 milyar dolara geriledi. Bu akış geçen yıl 63 milyar dolarlık zirveyi görmüştü. Galaxy Research, günlük çıkışların günden güne derinleşmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Çıkışlar, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisinin zayıfladığına işaret edebilir. Bitcoin son bir ayda yüzde 17,4 değer kaybederek yaklaşık 64 bin dolar seviyesine geriledi. Varlık, ABD'deki enflasyon artışı ve süregelen ABD-İran savaşı gibi makroekonomik etkenlerin baskısı altında kaldı.

BLACKROCK ÇIKIŞLARI FARKLI OKUYOR

BlackRock'ın ABD hisse senedi ETF'lerinden sorumlu yöneticisi Jay Jacobs, perşembe günü günlük çıkışların pek çok farklı nedeni olabileceğini söyledi. Jacobs, "Bir günlük çıkış gördüğümüzde bunun bir milyon nedeni olabilir. Biri IBIT satıp BITA alıyor olabilir." ifadesini kullandı. Jacobs bu sözlerle, çarşamba günü işleme açılan iShares Bitcoin Premium Income ETF'sine (BITA) atıfta bulundu.

Jacobs, yaşanan oynaklığın BlackRock'ın Bitcoin'i küresel, merkeziyetsiz ve egemen devlet dışı bir parasal alternatif olarak gören bakışını değiştirmediğini vurguladı. Yöneticiye göre her varlık sınıfında oynaklık görülüyor ve iShares çatısı altında 450'den fazla ETF bulunuyor. Jacobs, büyük ölçekli hisselerden altına ve Bitcoin'e kadar geniş bir yelpazede her gün giriş ve çıkış yaşandığını belirterek bu hareketlerin kısa vadede BlackRock'ın varlığa bakışını değiştirmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ETF çıkışları derinleşirken BlackRock'tan beklenmeyen bir yanıt - Son Dakika

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