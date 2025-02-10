Ethereum araştırmacısı Bitcoin güvenliğini tehlikede görüyor

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Ethereum Vakfı araştırmacısı Justin Drake, Bitcoin'in 21 milyon arz tavanının ve madenci gelirlerinin yüzde 99'unun blok ödüllerinden oluşmasının uzun vadeli güvenlik riskleri oluşturduğunu öne sürdü. Drake'in analizine göre Bitcoin ağına saldırmak için gereken 10 milyar dolarlık maliyet, ulus devletler için önemsiz bir rakam seviyesinde kalıyor.

Bitcoin ve Ethereum'un Güvenlik Tartışmaları

Justin Drake'in X (eski adıyla Twitter) paylaşımı, kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Drake, Ethereum'un "ultra sağlam" para statüsüne yaklaştığını belirtirken, Bitcoin'in geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

Dencun yükseltmesi sonrası yapılan analiz, Bitcoin arzına 657.000 BTC eklendiğini, Ethereum ağına ise 469.000 ETH dahil edildiğini gösterdi. Bu rakamlar mevcut fiyatlarla sırasıyla 63,4 milyar dolar ve 1,23 milyar dolara tekabül ediyor.

Analist James Check, Bitcoin'in sürdürülebilirliği konusundaki eleştirilere karşı çıkarak, enerji gelişmeleri, madencilik verimliliği ve ekonomik teşviklerin göz ardı edildiğini vurguladı. Check, özellikle nükleer enerji ve atık enerji kullanımındaki gelişmelerin madencilik maliyetlerini düşüreceğini öngörüyor.

Drake, Ethereum'un da aşırı stake etme ve likit stake platformlarıyla ilgili kendi sorunları olduğunu doğruladı. Bu sorunların çözümü için "Croissant İhracı" modelini öneren Drake, stake oranına bağlı olarak azalan bir arz modeli sundu.