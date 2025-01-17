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Ethereum Blockchain ağında gas ücretleri yükseliyor

Ethereum Blockchain ağında gas ücretleri yükseliyor

Ethereum ağının işlem kapasitesini belirleyen kritik parametre olan gas limitinin artırılması için güçlü bir destek oluşuyor. Ethereum Foundation araştırmacısı Toni Wahrstätter'in verilerine göre validatörlerin yüzde 30'undan fazlası mevcut gas limitinin yüzde 33 artırılmasını onaylıyor.

17.01.2025 10:23
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Ethereum ekosisteminde önemli bir değişim başlıyor. Validatörlerin üçte biri, mevcut gas limitinin 30 milyon seviyesinden 40 milyon gas birimine yükseltilmesini destekliyor. Bu artış, hard fork gerektirmeden ve validatörlerin yüzde 50'sinin onayıyla otomatik olarak uygulanabilecek.

Ethereum Ağında Yeni Dönem

Ethereum, geçen yılki Dencun yükseltmesinde ilk aşama parça birleştirmenin uygulanmasının ardından, validatörlerden gaz limiti konusunda yeni bir hamle geldi.

'Pump the Gas' girişimi öncülüğünde başlatılan çalışmalar, Ethereum ağının kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in de geçen yıl tavsiye ettiği bu artış, ağın daha fazla işlem kapasitesine sahip olmasını sağlayacak.

Gas limiti, Ethereum Blockchain ağındaki her bir blokta işlenebilecek maksimum işlem miktarını belirliyor. Artan talep ve uygulama karmaşıklığı nedeniyle mevcut 30 milyon gas limiti bir darboğaz yaratıyor. Validatörlerin yüzde 50'sinden fazlasının onay vermesi durumunda limit otomatik olarak 40 milyon seviyesine yükselecek.

Vitalik Buterin, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Blockchain ağında gas ücretleri yükseliyor - Son Dakika

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