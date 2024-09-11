Ethereum Blockchain ağında stablecoin hacmi rekor kırdı

Kripto Para

Ethereum Blockchain ağında işlem gören stablecoinlerin toplam hacmi, 1,46 trilyon dolarla rekor kırdı ve kripto dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Bu rakam, yıl başından bu yana kaydedilen hacmin neredeyse üç katı olup, piyasa koşullarında büyük bir başarıyı temsil ediyor. Merkeziyetsiz stablecoin DAI'nin 960 milyar dolara ulaşması ve PYUSD'nin hızlı büyümesi, stablecoin piyasasındaki çeşitliliği ve dinamizmi ortaya koyuyor.

Stablecoinler DeFi Dünyasında Yükseliyor

Ethereum ağında işlem gören stablecoinlerin toplam hacmi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,46 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, yılbaşından bu yana kaydedilen 650 milyar dolarlık hacmin neredeyse üç katına tekabül ediyor. Uzmanlar, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında bu artışı önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.

Bu yükselişte, merkeziyetsiz stablecoin DAI'nin rolü büyük. DAI'nin hacmi 960 milyar dolara ulaşarak, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) alanındaki talep artışını ve algoritmik stablecoinlere olan güvenin pekiştiğini gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, DAI'nin genel hacim sıralamasında USDT ve USDC gibi büyük oyuncuların gerisinde kalması, piyasadaki yoğun işlem trafiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Piyasanın yeni üyelerinden PayPal'ın stablecoini olan PYUSD, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Hacmini 500 milyon dolardan 2,4 milyar dolara çıkaran PYUSD'nin bu hızlı yükselişi, PayPal gibi geleneksel finans devlerinin kripto para ekosistemine olan ilgisini ve bu alandaki teşvik programlarının etkisini gösteriyor.

USDC ve USDT ise DeFi projelerinin omurgası olmaya devam ediyor. Bu stablecoinler, piyasanın derinleşmesine ve verimliliğinin artmasına katkı sağlayarak, fiyat dalgalanmalarını azaltıyor ve genel likiditeyi artırıyor.