Ethereum için 3.000 dolar yolu açıldı

Eylül ayındaki diplerden başlayan toparlanma, Ethereum'un kısa vadeli görünümünü iyileştirdi. Günlük grafikteki kırılma, fiyatın önceki düşüş eğilimini zayıflatırken piyasanın odağını üst direnç bölgelerine taşıdı.

Günlük grafikte ETH, 1.500 dolar bölgesinden gelen sert toparlanmanın ardından önce 1.900, ardından 2.100 dolar dirençlerini aştı. Ağustos ayında 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkan fiyat, bu ortalamaların 2.000 dolar civarında olası bir yükseliş kesişimine yaklaşmasıyla uzun vadeli düşüş yapısını da zayıflattı.

3.000 DOLAR İÇİN 2.700 DESTEĞİ KORUNMALI

2.700 dolar bölgesinin kalıcı biçimde aşılması halinde Ethereum'un 3.000 dolar seviyesini test etmesinin önü açılabilir. Bu seviye hem teknik açıdan önemli bir direnç hem de yatırımcıların yakından izlediği psikolojik eşik olarak öne çıkıyor.

Kırılan 2.700 dolar direnci, yükselişin korunması halinde ilk destek bölgesine dönüşebilir. Fiyatın bu seviyenin altına inmesi durumunda 2.500 dolardaki konsolidasyon alanı, daha aşağıda ise 2.100 dolar bölgesi izlenecek. Kısa vadede 2.450 dolar civarındaki yükseliş emir bölgesi de olası geri çekilmede önem taşıyor.

Dört saatlik grafik, ETH'nin eylül ayının büyük bölümünde yaklaşık 2.400-2.700 dolar aralığında sıkıştıktan sonra yukarı yönlü kırılma yaptığını gösteriyor. Fiyatın 2.800 dolara yaklaşmasının ardından görülen tereddüt, önceki direnç bölgesinde kar satışlarının arttığına işaret ediyor.

VADELİ PİYASADA 0,99'LU ORAN DİKKAT ÇEKTİ

Ethereum'un alıcı ve satıcı emirlerini karşılaştıran taker alım-satım oranının 30 günlük ortalaması 0,99 seviyesinde bulunuyor. Oranın 1'in altında kalması, ölçüm döneminde agresif satışların agresif alımlardan daha güçlü olduğunu gösteriyor.

ETH'nin bu tabloya rağmen 1.800 dolar bölgesinden 2.700 dolara yükselmesi, fiyat hareketi ile vadeli piyasa talebi arasında ayrışma oluşturdu. Oranın kalıcı biçimde 1'in üzerine çıkması, vadeli işlem alıcılarının kontrolü ele aldığını ve yükselişin daha güçlü biçimde desteklendiğini gösterebilir.

Dört saatlik RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden geri çekilmesi, momentumun tamamen bozulmadığını ancak ilk yükselişin ardından soğuduğunu ortaya koyuyor. Ethereum'un 2.700 dolar üzerinde tutunması ve spot talebin güçlenmesi halinde 3.000 dolar hedefi canlı kalabilir. Bu desteğin kaybedilmesi ise kırılmanın başarısız olduğu ve daha derin bir düzeltmenin başlayabileceği riskini artırır.