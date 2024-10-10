Ethereum kurucusu Vitalik Buterin Nobel'e aday gösterildi - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin Nobel'e aday gösterildi

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin Nobel\'e aday gösterildi

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü için sürpriz bir aday olarak öne çıkıyor. Ekonomistler Tyler Cowen ve Alex Tabarrok, Buterin'in kripto para alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarını övdü ve ödülü hak ettiğini belirtti. Bu gelişme, kripto para sektörünün ekonomi bilimine yaptığı katkıların artık göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.

10.10.2024 13:04
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Kripto para dünyası, beklenmedik bir gelişmeyle çalkalanıyor. Ethereum'un dahi mucidi Vitalik Buterin'in adı, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ekonomi Ödülü ile anılmaya başladı. Bu durum, geleneksel ekonomi anlayışının değiştiğinin ve Blockchain teknolojisinin ekonomi biliminde yarattığı devrimsel etkinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Marginal Revolution'ın yaratıcı ekonomistleri Tyler Cowen ve Alex Tabarrok, 8 Ekim tarihli podcast yayınlarında 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün olası adaylarını tartıştılar. Bu tartışma sırasında, Ethereum'un kurucu ortağı ve bilgisayar bilimcisi Vitalik Buterin'in adı "alışılmadık bir seçim" olarak gündeme geldi.

Cowen, Buterin'in ödülü hak ettiğini savunarak "Vitalik bir platform inşa etti, bir para birimi yarattı diyebiliriz ki bu süreçte Mises'in regresyon teoremini çürüttü. Açıkça Satoshi'nin izinden giderek, ama Tanrım, birinin Nobel Ödülü alması için daha ne yapması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Bu görüşe katılan Tabarrok, Buterin'in katkılarını daha da detaylandırdı. Ethereum'un Proof-of-Work'ten Proof-of-Stake mekanizmasına geçişini "Suudi Arabistan'daki adamların araba hareket halindeyken lastiklerini değiştirdiği videolara" benzetti. Bu benzetme, Ethereum'un geçirdiği teknolojik dönüşümün zorluğunu ve önemini vurgulamak için kullanıldı.

Ekonomistler, Buterin'in kripto para dünyasındaki rolünü sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı görmüyorlar. Onun entelektüel birikimi ve sektördeki olumlu imajı da Nobel adaylığında önemli faktörler olarak değerlendiriliyor. Tabarrok, Buterin'i "kripto para dünyasının entelektüel ve sevimli temsilcisi" olarak nitelendirdi.

Bu gelişme, kripto para ve Blockchain teknolojisinin ekonomi dünyasındaki artan önemini vurguluyor. Geleneksel ekonomi anlayışının sınırları genişlerken, dijital çağın getirdiği yenilikler artık göz ardı edilemiyor. Buterin'in adaylığı, kripto para sektörünün meşruiyet arayışında önemli bir adım olarak görülüyor.

Ethereum'un Proof-of-Stake mekanizmasına geçişi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu teknolojik atılım, şimdi de akademik dünyadan takdir topluyor. Buterin'in çalışmaları, kripto para ekonomisi üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınladığı makaleler, onu bu prestijli ödüle aday gösterilmeye layık kılıyor.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum kurucusu Vitalik Buterin Nobel'e aday gösterildi - Son Dakika

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