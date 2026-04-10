Ethereum rezervi 4,8 milyona ulaşan Bitmine NYSE\'ye geçti

New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayan Bitmine Immersion Technologies'in hisseleri, çarşamba kapanışına kadar NYSE'nin ikincil pazarı NYSE American'da listeleniyordu.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, yazılı açıklamasında geçişin şirket için önemli bir eşik olduğunu belirterek "Bitmine bugün 'Big Board' olarak bilinen NYSE'ye yükselerek önemli bir aşamayı geride bıraktı. NYSE, köklü tarihiyle en prestijli borsa konumunda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yükselişe paralel olarak Bitmine yönetim kurulu, 2025 hisse geri alım programını 1 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarma kararını oybirliğiyle onayladı. Şirketin açıklamasında, revize edilen programın Fundstrat'ın 2026 sıralamasına göre yılın en büyük 10 hisse geri alım planı arasında yer aldığı belirtildi. Aynı kategoride Alphabet, Meta ve Apple da bulunuyor.

İlk onayı 25 Temmuz 2025'te alınan program, 1934 tarihli ABD Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 10b-18 kuralı kapsamında açık piyasa işlemlerine olanak tanıyor ve Cantor Fitzgerald ile yapılan anlaşma üzerinden yürütülüyor. Yeni yetki, önceki program kapsamında zaten geri alınan hisseleri de kapsıyor.

EK 71 BİN ETH ALIMIYLA TOPLAM REZERV 4,8 MİLYONU AŞTI

Bitmine'ın duyurusu, şirketin aralıktan bu yana en büyük haftalık Ethereum alımının ardından geldi. 5 Nisan'da sona eren haftada 71.252 ETH satın alan şirket, toplam Ethereum rezervini 4 milyon 803 bin tokene ve güncel fiyatlarla 10 milyar doların üzerinde bir değere taşıdı. Bu rakam, Ethereum toplam arzının yüzde 3,98'ine denk geliyor.

Şirket ayrıca 6 Nisan itibarıyla 3 milyon 334 bin 637 ETH'yi stake ettiğini açıkladı. Token başına 2.123 dolar üzerinden hesaplanan stake değeri 7,1 milyar dolara ulaşıyor. Bitmine, hiçbir kurumun kendisi kadar Ethereum stake etmediğini öne sürdü. Tom Lee, pazartesi günü yayımlanan ayrı bir açıklamasında "Son dört haftada ETH alım temposunu artırarak koruduk. Temel senaryomuz, Ethereum'un 'mini kripto kışının' son aşamalarında olduğu yönünde." dedi.