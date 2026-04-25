Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı - Son Dakika
Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı

Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH\'yi Bitmine\'a sattı
25.04.2026 15:36
Ethereum Vakfı, Bitmine'a tezgah üstü işlemle 10.000 Ethereum (ETH) sattığını açıkladı. Kripto para rezerv alanında faaliyet gösteren ve Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Bitmine ile yapılan anlaşmada ortalama birim fiyatı 2.387 dolar olarak gerçekleşti. Toplam işlem değeri yaklaşık 24 milyon dolara ulaştı.

Vakıf, işlemin gerekçesini protokol araştırma-geliştirme çalışmaları, ekosistem geliştirme ve topluluk hibe programları dahil temel operasyonları finanse etmek olarak açıkladı. Bu satıştan önce vakıf, benzer amaçlarla yaklaşık 11 milyon dolarlık Ethereum'u stablecoine çevirmişti.

Bitmine, bu anlaşmayla dünyanın en büyük Ethereum hazinesi konumunu pekiştirdi. Halka açık şirket, bu hafta 101.627 ETH alımının ardından elindeki toplam varlığın 4.976.485 ETH'e, yani Ethereum arzının yüzde 4,12'sine ulaştığını açıkladı. Bitmine, Ethereum Vakfı'ndan geçen ay da yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında 5.000 ETH satın almıştı.

ETHEREUM VAKFI'NIN ETH SATIŞLARI TARTIŞILIYOR

Ethereum Vakfı, yıllar içinde operasyonlarını karşılamak amacıyla sürdürdüğü ETH satışları nedeniyle defalarca eleştirilerin hedefi oldu. Vakıf geçen yıl bu satışları sınırlı tutmayı planladığını açıkladı. Söz konusu plan kapsamında DeFi protokollerine sermaye aktardı ve gelir üretmek için ETH stake etmeye yöneldi. Ocak 2025'te ise DeFi Ekosistem cüzdanını 50.000 ETH ile besledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı - Son Dakika

Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Elazığ’da dilencinin ’bebek arabası’ hilesi zabıtaya takıldı Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
14:22
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 15:36:59.
SON DAKİKA: Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı - Son Dakika
