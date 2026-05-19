Ethereum Vakfı\'ndaki istifa dalgası devam ediyor

Beek yedi yıllık görevinin ardından ayrılıyor. Ethereum'un 2020'deki proof-of-stake konsensüs mekanizmasına geçişini destekleyen Beacon Chain'e yaptığı katkılarla tanınıyor. Beek X (eski adıyla Twitter) platformunda "Her araştırmacıya, çekirdek geliştiriciye ve topluluk üyesine teşekkür ederim. Ethereum'un gücü her zaman arkasındaki insanlar olacak." mesajını paylaştı. Son iş günü 29 Mayıs olacak.

VAKIFTAN SON AYLARDA ÜST DÜZEY İSİMLER AYRILDI

Ma yaklaşık dört yıl görev yaptıktan sonra ayrılıyor. Ethereum'un mekanizma tasarımı, kripto-ekonomi ve protokol ölçeklendirme alanlarında çalışan Ma en önemli başarıları arasında sansür direncini güçlendiren FOCIL önerisinin eş yazarlığını ve Ethereum katman 2'leri ile ana ağ arasındaki köprüleme süresini 13 saniyeye düşüren Hızlı Onay Kuralı'nın uygulamaya alınmasını saydı.

Beek ve Ma'dan önce bu ay vakfın etkili Protokol kümesinin üç lideri görevden çekilmişti. Ortak genel müdür Tomasz K. Stanczak göreve başlamasından bir yıldan kısa süre sonra şubat ayında istifa etmişti. Yedi yıllık görevinin ardından Josh Stark da Mart'ta ayrılmıştı.

Vakfı terk eden diğer üst düzey isimler arasında Protokol ekibinden Barnabe Monnot ve Tim Beiko ile Ethereum çekirdek geliştiricileri için bağımsız bir fonlama kuruluşu olan Protocol Guild'i organize eden Trent Van Epps yer alıyor. Geçen haziranda ise en yaygın kullanılan Ethereum yürütme istemcisi Geth'in yaratıcısı Peter Szilagyi yaklaşık on yıl sonra vakıftan ayrılmıştı.

YENİDEN YAPILANMA TARTIŞMALARI DİNDİREMEDİ

Ethereum Vakfı 2025'te topluluk eleştirilerine yanıt olarak kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçmişti. Vakıf daha teknik eş liderlerin atanmasıyla eski genel müdür Aya Miyaguchi'nin etkisini azaltması nedeniyle olumlu karşılanmıştı. Vitalik Buterin de Ethereum yol haritasını iletmede giderek daha görünür bir rol üstlenmiş ve "rollup merkezli" yaklaşımdan geri adım atarak ana katmanın ölçeklendirmesine yeniden odaklanmayı vurgulamıştı.

Ancak vakıf son aylarda tartışma yaratan adımlar attı. Kuruluş CROPs (sansür direnci, açık kaynak, gizlilik ve güvenlik) değerlerini özetleyen bir bildirge yayımladıktan sonra çalışanlardan sadakat taahhüdü imzalamalarını istedi. Topluluk üyelerinin çoğu CROPs ilkelerini soyut düzeyde desteklese de bildirgenin tartışmalı Milady çevrim içi topluluğuna yaptığı iddia edilen atıflar rahatsızlık yarattı.